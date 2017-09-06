«Чтобы всем было понятно»: Россия не отступает ни на шаг

О смыслах выступления Путина и позиции России по международным проблемам



Пресс-конференция по итогам саммита БРИКС. Сямэнь, 5 сентября 2017 года. Фото с сайта kremlin.ru

Если США начнут поставки оружия Украине, то у республик Донбасса найдется достаточно сил, чтобы адекватно ответить. Об этом прямо заявил на пресс-конференции в Китае президент России Владимир Путин.

Примечательно, что накануне его визита в Китай резко обострилась ситуация в Мьянме. Также Путин сделал важное заявление по КНДР: мол, там будут траву есть, но не откажутся от разработки ядерного оружия без гарантий безопасности извне. Это свидетельствует о том, что Россия не собирается уходить ни из какого региона.

Печальный опыт горбачевско-ельцинской эпохи подсказывает, что это единственно правильное решение.

"(Президент США Дональд) Трамп не невеста мне, и я ему не невеста, не жених. Мы занимаемся государственной деятельностью, у каждой страны есть свои интересы. Трамп в своей деятельности руководствуется национальными интересами своей страны, я – своей", – так кратко обрисовал Путин позицию России по двусторонним отношениям с США.

Эти слова ничуть не выходят за рамки дипломатического приличия, но очень хорошо показывают, что в отстаивании своих интересов на внешнеполитической арене Россия будет действовать предельно прагматично.

По Донбассу Путин, похоже, сыграл на опережение. 22 августа украинский президент-олигарх Петр Порошенко-Вальцман заявил, что намерен в следующем месяце представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии в Донбассе.

В Китае же Путин довольно неожиданно заявил, что одобряет эту идею. Вероятно, он решил выхватить эту инициативу из рук Киева, поскольку его предложения, даже сделанные позже, весят гораздо больше пустословия киевских марионеток. Это подтвердил постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

"Автор инициативы о миротворцах – Петр Порошенко. Тогда говорили, что это нереально. Теперь Путин пытается перехватить инициативу. Все реально", – написал он в Twitter.

Однако Путин при этом поставил ряд условий. Первое – миротворцы ООН вводятся только для обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ. Второе – они должны находиться только на линии разграничения, а не на каких-то других территориях. Третье условие – миротворцы могут быть введены только после разведения сторон и отвода тяжелой техники.

"И это не может быть решено без прямого контакта с представителями самопровозглашенных республик – ДНР и ЛНР", – добавил Путин. Он даже дал указание МИД РФ внести соответствующую резолюцию на рассмотрение Совета безопасности ООН.

По существу, Путин занял новую позицию, оставшись на старой. Отведение сил и средств фактически означает прекращение боевых действий. Путин не упомянул о политических пунктах Минских соглашениях, однако при выполнении этих условий у Киева не остается аргументов для того, чтобы их не выполнять.

Поэтому президент России просто другими словами выразил позицию, что только выполнение "Минска-2" может удовлетворить Россию, а обсуждать можно лишь способы его реализации. Путин проявил гибкость и готовность к компромиссу, при этом оставив позицию России предельно жесткой.

В ДНР эту инициативу Путина мгновенно поддержали. Глава ДНР Александр Захарченко в специальном заявлении отметил, что готов обсуждать введение миротворцев ООН на линию разграничения после разведения сил.

"В противном случае, если вооружения украинской стороны останутся на линии разграничения и вести себя Киев будет так, как сегодня, миротворцы могут стать объектом провокаций с украинской стороны", – подчеркнул глава ДНР.

Обращает на себя внимание тот факт, что за день до этого в ДНР был опубликован приказ о запрете ограничивать в республике работу ОБСЕ. Он датирован еще 28 августа, но был обнародован как раз перед самым заявлением Путина. То есть слова президента России "ложились" уже на письменно подтвержденную готовность Донбасса содействовать любой работе ОБСЕ. Это говорит о слаженности взаимодействия руководства ДНР с позицией руководства России.

О проигрыше Киева в вопросе миротворцев заявил депутат Верховной рады Игорь Луценко.

"Разговор о миротворцах - это заведомо проигрышный ход, в который Украина вляпалась со всей силы. Миротворцы – внимание! – обычно вводятся в зону гражданских конфликтов. Миротворцы вводятся традиционно тогда, когда в стране идет гражданская война, и официальное правительство неспособно ее обуздать", – сказал он.

Известный политолог Ростислав Ищенко считает, что Россия заняла правильную позицию, поскольку если Совбез ООН примет резолюцию, предложенную Россией, то Россия будут принимать участие в формировании миротворческого контингента и определении его мандата. Поэтому, конечно, российская резолюция будет блокироваться. Однако в любом случае киевский режим поставил себя в неловкое положение, сначала выступив за ввод миротворцев ООН, а теперь будет вынужден саботировать эту идею.

По возможным поставкам американского оружия Украине Путин сделал заявление, которое ранее делали только политики низшего ранга.

"Есть еще один момент, на который следует обратить внимание: кто вынашивает подобные идеи. Это заключается в том, что у самопровозглашенных республик достаточно оружия, в том числе захваченного у противоборствующей стороны – у националистических батальонов и так далее. И если американское оружие будет поступать в зону конфликта, будет трудно сказать, как будут поступать провозглашенные республики. Может быть, они направят имеющееся у них оружие в другие зоны конфликта, которые чувствительны для тех, кто создает проблемы для них", – сказал Путин.

Это поразительное по своей прямоте заявление свидетельствует о том, что решение Вашингтона по поставкам оружия вот-вот может быть принято. И Путин предупреждает США, что в других зонах конфликта их противники могут усилиться. Также российский президент подчеркнул, что рассчитывать на изменение баланса сил бесполезно, речь может идти лишь об увеличении жертв.

"Если это произойдет в данном случае, то принципиально это решение ситуацию не изменит, вообще никак не повлияет на изменение ситуации. Но количество жертв, безусловно, может увеличиться. Хочу подчеркнуть, чтобы всем было понятно: ничего не поменяется", – подчеркнул Путин.

В ЛНР тоже заявили, что поддерживают такую позицию России. Заместитель главы ЛНР по внутренней политике Родион Мирошник отметил, что адекватный ответ при необходимости последует немедленно.

"Это не 2014 год, когда с одним автоматом бежали трое и бежали неизвестно куда. Сегодня ситуация кардинально иная, сегодня совершенно иная выучка, понимание и построение стратегии, которая может быть использована на поле боя", – подчеркнул Мирошник.

Таким образом, Россия не будет ниоткуда уходить и будет до конца отстаивать свои интересы, отметил российский лидер. Что касается "новой" позиции России по Донбассу, то о ней красноречиво свидетельствует реакция в Киеве. Так, зампредседателя Верховной рады, представитель Украины в гуманитарной рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко резко отвергла это предложение Путина.

"Миротворцы должны быть введены на всю "оккупированную" территорию, чтобы мониторить ситуацию с безопасностью и демилитаризацию, их мандат должен заканчиваться на российско-украинской границе. А это "Изварино" и другие пункты, а не Станица Луганская", – заявила Геращенко.

Можно предположить, что политически в Донбассе ничего не изменится: все стороны остаются на своих позициях, но Россия демонстрирует готовность к переговорам и компромиссам, одновременно не отступая ни на шаг от своей первоначальной позиции, которая была зафиксирована еще в сентябре 2014 года в "Минске-1".

Только переговорами Путин предлагает решать ситуацию вокруг КНДР. Он напомнил о судьбе Ирака и Ливии.

"Садам Хусейн отказался от производства оружия массового уничтожения, тем не менее под предлогом поиска этого оружия был уничтожен и сам Хусейн, и члены его семьи… Страна разрушена, и Саддам Хусейн повешен. Послушайте, это же все знают, это все помнят. И в Северной Корее это хорошо знают и помнят. И вы думаете, что в силу принятия каких-то санкций Северная Корея откажется от того курса, который она взяла на создание оружия массового уничтожения?" – уверен Путин.

Он заявил, что в КНДР "будут траву есть", но не откажутся от разработки ядерного оружия. Из этого не следует, что Россия каким-то боком стоит за этим процессом, дал понять Путин. Россия с опасением следит и осуждает испытания КНДР своего нового оружия, но односторонне давить на КНДР бесполезно. Необходимо договариваться. В этом и состоит принципиальная внешнеполитическая позиция России: устойчивый мир может быть достигнут только при учете интересов всех сторон.

Ситуация в Мяьнме, скорее всего, прямо не направлена против России, но явно была инспирирована извне, поскольку Мьянма – "подбрюшье" Китая. Вообще поражает огромное число совпадений терактов и обострений с какими-то важными международными событиями или встречами. Теракты и беспорядки стали посланиями.

Смысл нынешнего послания, как легко догадаться, сводится к тому, что сотрудничество в рамках БРИКС будет натыкаться на яростное противодействие США. К тому же сообщается, что БРИКС может перейти на кредиты в национальных валютах, что крайне чувствительно для доллара. По Мьянме Путин выступил за то, чтобы быстро погасить конфликт и "взять ситуацию под контроль".

Конфликт в Мьянме не в интересах России, как и в любых других точках мира. В этом заключается принципиальная разница между Москвой и Вашингтоном. Однако Россия не будет заниматься пацифизмом и, как подчеркнул Путин, "чтобы всем было понятно", найдет средства для защиты своих интересов по всему миру. Наверное, в этом состоит главный смысл сделанных Путиным заявлений.