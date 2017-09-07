Глава Каталонии подписал закон о созыве референдума о независимости

Закон о референдуме по вопросу независимости Каталонии, принятый парламентом испанской провинции, был подписан главой Каталонии Карлесом Пучдемонтом, сообщает Associated Press. Кабинет министров и председатель правительства Каталонии подписали указ о назначении референдума по вопросу независимости Каталонии от Испании на 1 октября.

«Концепции государства и патриотического единства, стоящих превыше прав граждан, нет места в сегодняшней Европе, — прокомментировал Пучдемонт принятие документа. — Каталония принадлежит миру, который смотрит вперед, и она решит свое будущее 1 октября».

Правительство Испании уже заявило, что считает документ незаконным и намерено оспорить его в Конституционном суде.

Закон о референдуме был принят голосами депутатов двух партий, обладающих абсолютным большинством в каталонском парламенте (72 депутата из 135), — "Вместе за "да" и "Кандидатуры народного единства"; 11 депутатов воздержались. Всего в голосовании приняли участие 83 депутата.

Депутаты от Народной партии, Соцпартии Каталонии и центристской партии "Граждане" покинули зал заседания перед голосованием. Депутаты от оппозиционных партий намерены обратиться в Конституционный суд и обжаловать принятие закона и заявить о нарушении их прав как народных избранников.