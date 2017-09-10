Сторонники Саакашвили помогли ему прорваться через кордон

Сторонники экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили помогли ему преодолеть оцепление силовиков на украинско-польской границе.

По словам депутата от «Батькивщины» Юрия Деревянко, толпа прорвала строй пограничников и полиции, плотным кольцом окружила Саакашвили и политиков, которые его сопровождали, и «провела» на территорию Украины, передает «Интерфакс».

Слова депутата подтвердил замглавы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян. «Толпа прорвала пункт пропуска «Шегини». Началась драка ... Сейчас трудно даже спрогнозировать последствия этой ситуации», - цитирует его агентство.

Саакашвили анонсировал свое возвращение на Украину некоторое время назад. Первоначально он попытался въехать в страну на поезде, а когда это не удалось, поехал на автобусе. Из Польши он выехал без проблем, но на украинском ПП его встретил спецназ.

