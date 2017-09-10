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Сторонники Саакашвили помогли ему прорваться через кордон

20:50 10.09.2017
Михаил Саакашвили. Фото пользователя Flickr Chatham House
Михаил Саакашвили. Фото пользователя Flickr Chatham House
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Сторонники экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили помогли ему преодолеть оцепление силовиков на украинско-польской границе.

По словам депутата от «Батькивщины» Юрия Деревянко, толпа прорвала строй пограничников и полиции, плотным кольцом окружила Саакашвили и политиков, которые его сопровождали, и «провела» на территорию Украины, передает «Интерфакс».

Слова депутата подтвердил замглавы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян. «Толпа прорвала пункт пропуска «Шегини». Началась драка ... Сейчас трудно даже спрогнозировать последствия этой ситуации», - цитирует его агентство.

Саакашвили анонсировал свое возвращение на Украину некоторое время назад. Первоначально он попытался въехать в страну на поезде, а когда это не удалось, поехал на автобусе. Из Польши он выехал без проблем, но на украинском ПП его встретил спецназ.
 

Темы: Украина, Михаил Саакашвили
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Комментарии читателей
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10.09.2017, 22:00
Гость: Bob

Продолжения комедийного сериала " На Окраине " .
Покупаем попкорн и плюющемся на диване.
10.09.2017, 21:51
Гость: Олле

что,у доблестных бендеровцев не нашлось одного пулемета на всю эту стаю ?или как всегда зассали ?:)))
10.09.2017, 21:45
Гость: после Киева добро пожаловать в Москву!

Трясется украинский олигархат:
Воров он врагу однозначно не рад!
Расширь, Мишико, махинаторов списки:
Шугнуть приезжай паханат и российский!
Все комментарии (10)
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