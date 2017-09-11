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Генпрокурор США хочет проверить сотрудников Совбеза на детекторе лжи

09:37 11.09.2017
Джефф Сешнс. Фото с сайта wikipedia.org
Джефф Сешнс. Фото с сайта wikipedia.org
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Генеральный прокурор США Джефф Сешнс хочет проверить всех сотрудников Совета национальной безопасности страны на детекторе лжи, пишет портал Axios со ссылкой на свои источники в окружении чиновника.

По данным издания, таким образом Сешнс хочет обнаружить источник утечки информации в СМИ. В частности речь идет об утечках расшифровок телефонных разговоров президента Дональда Трампа с зарубежными лидерами.

Генпрокурор считает, что утечка происходит именно из Совета национальной безопасности, так как доступ к расшифровкам имеют ограниченный круг лиц.

Ранее представитли Белого дома неоднократно высказывали возмущение утечками в СМИ телефонных разговоров президента Трампа. В частности, зимой были обнародованы переговоры Трампа с президентом Мексики Энрике Пеньей Ньето и премьер-министром Австралии Малькольмом Тернбуллом.

Представитель Сешнса отказался комментировать поступившую в издание информацию. 

Темы: Дональд Трамп, США, СМИ и журналистика
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
11.09.2017, 11:41
Гость: Ха

Лучше на Монику Левински пусть проверят.
11.09.2017, 11:13
Гость: ник

Пусть проверяет
11.09.2017, 11:10
Гость: путник

Ирма, в сравнении с тем ураганом, который в Вашингтоне, свежий морской бриз
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