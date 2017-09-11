Генпрокурор США хочет проверить сотрудников Совбеза на детекторе лжи
Генеральный прокурор США Джефф Сешнс хочет проверить всех сотрудников Совета национальной безопасности страны на детекторе лжи, пишет портал Axios со ссылкой на свои источники в окружении чиновника.
По данным издания, таким образом Сешнс хочет обнаружить источник утечки информации в СМИ. В частности речь идет об утечках расшифровок телефонных разговоров президента Дональда Трампа с зарубежными лидерами.
Генпрокурор считает, что утечка происходит именно из Совета национальной безопасности, так как доступ к расшифровкам имеют ограниченный круг лиц.
Ранее представитли Белого дома неоднократно высказывали возмущение утечками в СМИ телефонных разговоров президента Трампа. В частности, зимой были обнародованы переговоры Трампа с президентом Мексики Энрике Пеньей Ньето и премьер-министром Австралии Малькольмом Тернбуллом.
Представитель Сешнса отказался комментировать поступившую в издание информацию.