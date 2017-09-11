Из-за урагана «Ирма» во Флориде без света остались три миллиона человек

Из-за урагана «Ирма» 3,3 миллиона потребителей в штате Флорида остались без электричества, сообщает Associated Press со ссылкой на заявления энергетических компаний. Ликвидация последствий аварии может занять несколько недель, предупредили поставщики электроэнергии.

В Майами из-за резкого подъема уровня воды, вызванного ураганом, оказался затоплен центр города. Подтопления зафиксированы и в других населенных пунктах на юге Флориды.

Из-за ураганного ветра в Майами обрушились два строительных крана. Еще один кран ветер повредил в Форт-Лодердейл, расположенном между Майами и Уэст-Палм-Бич.

В Майами, Форт-Лодердейл, Тампе и ряде других городов на юге Флориды объявлен комендантский час для предотвращения мародерства. Город Майами-Бич, расположенный на острове между заливом Бискейн и Атлантическим океаном, закрыл въезд посетителей на свою территорию.

В округе Майами-Дейд, административным центром которого является Майами, за грабежи и мародерство задержаны как минимум 28 человек, сообщило в твитере местное управление полиции.

«Ирма», ослабевшая до урагана второй категории по шкале Саффира — Симпсона, по состоянию на утро 11 сентября по московскому времени (поздний вечер 10 сентября по местному времени) находится в 35 километрах от города Лейкленд недалеко от Тампы. Скорость ветра «Ирмы» достигает 155 километров в час. Ураган движется на север со скоростью 22 километра в час.

Президент США Дональд Трамп объявил Флориду зоной бедствия, пообещав, что в штат немедленно начнет поступать вся необходимая помощь из федерального центра, сообщает Reuters. Помощь также будет оказана Пуэрто-Рико и американским территориям в Карибском море, пострадавшим от «Ирмы». Трамп также заявил, что собирается в самое ближайшее время посетить Флориду.