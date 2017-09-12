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Посольство России назвало издевательством слова Госдепа о «прогулках»‍

10:55 12.09.2017
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В российской дипмиссии в США слова официального представителя Госдепа Хизер Науэрт назвали «откровенно издевательскими». Ранее дипломат назвала обыски и осмотры в зданиях дипсобственности РФ в США «прогулками». 

"На самом деле речь идет о беспрецедентных шагах, противоречащих двусторонним конвенциям, международному праву и внутреннему законодательству самих США", - говорится на сайте посольства РФ.

Российские дипломаты задаются вопросом, "где гарантия, что в целях таких "прогулок" представители американских спецслужб в следующий раз не придут с облавой на другие объекты дипсобственности РФ или в официальные представительства других государств в США". "Если дипломатический иммунитет так легко отзывается американской стороной, чего ожидать дальше?", - подчеркивается в комментарии посольства.

Ранее на регулярном брифинге Госдепартамента США официальный представитель внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт назвала проникновение на территорию российской дипсобственности в нескольких городах Соединенных Штатов английским словом «four», которое можно перевести как «обход» или «осмотр».

Также 11 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров пообещал привести условия работы американских дипломатов в России «в полное соответствие с тем, что называется паритетом».

Темы: США, Отношения России и США
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Комментарии читателей
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12.09.2017, 14:12
Chemto

Пока вытирание ног соседом об вас остается безнаказанным,( а вы это представляйте это хоть актом доброй воли для соседа), он и дальше будет вытирать пожизненно, пока вы не отважитесь отвесить конкретных сдачей!
12.09.2017, 13:47
полухохол

..назвали"откровенным издевательством"...,а что Вы еще можете?"Сопли пузырями пускать",утиратся и как "дятлы" про "здравый смысл" гундеть "на каждом углу".Раз ничего адекватного не в состоянии сделать,"язык в ухо засуньте"и "помалкивайте в тряпочку".Уже "говорящие головы" с "оловянным взором"до "блевоты" надоели своими стонами.
12.09.2017, 13:27
Бобориха

Не мешало бы и нашему ОМОНу прогуляться по объектам дипмисии США в России, причем по всей стране!
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