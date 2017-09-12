Посольство России назвало издевательством слова Госдепа о «прогулках»‍

В российской дипмиссии в США слова официального представителя Госдепа Хизер Науэрт назвали «откровенно издевательскими». Ранее дипломат назвала обыски и осмотры в зданиях дипсобственности РФ в США «прогулками».

"На самом деле речь идет о беспрецедентных шагах, противоречащих двусторонним конвенциям, международному праву и внутреннему законодательству самих США", - говорится на сайте посольства РФ.

Российские дипломаты задаются вопросом, "где гарантия, что в целях таких "прогулок" представители американских спецслужб в следующий раз не придут с облавой на другие объекты дипсобственности РФ или в официальные представительства других государств в США". "Если дипломатический иммунитет так легко отзывается американской стороной, чего ожидать дальше?", - подчеркивается в комментарии посольства.

Ранее на регулярном брифинге Госдепартамента США официальный представитель внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт назвала проникновение на территорию российской дипсобственности в нескольких городах Соединенных Штатов английским словом «four», которое можно перевести как «обход» или «осмотр».

Также 11 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров пообещал привести условия работы американских дипломатов в России «в полное соответствие с тем, что называется паритетом».