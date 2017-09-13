Хиллари Клинтон обвинила Путина в личной вендетте

Экс-кандидат в президенты США, бывший госсекретарь и первая леди Хиллари Клинтон уверена, что обязана поражением в борьбе за Белый дом «личной вендетте» со стороны российского президента Владимира Путина, сообщает CNN.

В своих мемуарах «Что произошло» она пишет, что Путин «не уважает женщин и презирает всех, кто противостоит ему». Себя она рассматривала в период избирательной кампании как «двойную проблему» для российского лидера. "...У меня нет сомнений, Путин хотел, чтобы я проиграла, а Трамп победил", – сказала она. По словам Клинтон, нынешний американский лидер вовлечен в запутанную финансовую схему, связанную с российским капиталом.

О том, что «личные счеты» российского лидера повлияли на ее поражение на президентских выборах Хиллари Клинтон также заявляла в декабре 2016 года. По ее словам, Москва стремилась «подорвать демократию» США с помощью кибератак на демократов. Взломы, как утверждала Клинтон, стали результатом «личных счетов» российского президента к ней, из-за того что в 2011 году она, будучи госсекретарем, обвинила Россию в фальсификациях на выборах в Госдуму.

В январе 2017 года ЦРУ и ФБР рассекретили доклад, в котором говорилось, что "Москва явно отдавала предпочтение Трампу в борьбе за пост президента США". Спецслужбы утверждают, что Россия намеренно "очерняла Хиллари Клинтон". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в рассекреченной части доклада о хакерских атаках на США нет доказательств причастности к этому России. Он охарактеризовал доклад как выполненный на любительском уровне. Путин же не исключил влияния американских хакеров на выборы в США.