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Хиллари Клинтон обвинила Путина в личной вендетте

08:40 13.09.2017
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
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Экс-кандидат в президенты США, бывший госсекретарь и первая леди Хиллари Клинтон уверена, что обязана поражением в борьбе за Белый дом «личной вендетте» со стороны российского президента Владимира Путина, сообщает CNN.

В своих мемуарах «Что произошло» она пишет, что Путин «не уважает женщин и презирает всех, кто противостоит ему». Себя она рассматривала в период избирательной кампании как «двойную проблему» для российского лидера. "...У меня нет сомнений, Путин хотел, чтобы я проиграла, а Трамп победил", – сказала она. По словам Клинтон, нынешний американский лидер вовлечен в запутанную финансовую схему, связанную с российским капиталом.

О том, что «личные счеты» российского лидера повлияли на ее поражение на президентских выборах Хиллари Клинтон также заявляла в декабре 2016 года. По ее словам, Москва стремилась «подорвать демократию» США с помощью кибератак на демократов. Взломы, как утверждала Клинтон, стали результатом «личных счетов» российского президента к ней, из-за того что в 2011 году она, будучи госсекретарем, обвинила Россию в фальсификациях на выборах в Госдуму.

В январе 2017 года ЦРУ и ФБР рассекретили доклад, в котором говорилось, что "Москва явно отдавала предпочтение Трампу в борьбе за пост президента США". Спецслужбы утверждают, что Россия намеренно "очерняла Хиллари Клинтон". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в рассекреченной части доклада о хакерских атаках на США нет доказательств причастности к этому России. Он охарактеризовал доклад как выполненный на любительском уровне. Путин же не исключил влияния американских хакеров на выборы в США.

 

Темы: США, Отношения России и США, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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13.09.2017, 14:38
Гость: Гусейн Гуслия, мудрец и звездочет из Багдада

ДЖАБРАИЛ: Он говорит, если вы откажетесь, они вас зарежут.
13.09.2017, 14:38
Гость: Вон оно чё, Михалыч!

Истерик, а кто разносил Big Macи с ливером и горбушки с анчоусами по избирательным участкам пиндосии и подносил патроны трамповцам7
13.09.2017, 14:20
Гость: Историк по образованию

Понятно , что кремблевские дурни делали все,чтобы американцы не проголосовали за Клинтон: - они думали, что Трамп -их спасение от санкций. Пили шампанское, кричали "УРА, мы победили!". А -вышел -конфуз и путену придется идти на попятую.
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