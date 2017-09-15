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Взрыв в лондонском метро признали терактом

13:19 15.09.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Взрыв в поезде на станции «Парсонс Грин» в лондонском метро расследуется как теракт, сообщили в полиции Лондона.

В полиции уточнили, что пока не знают точного количества пострадавших, а также причины взрыва, пишет BBC.

Издание The Daily Mail пишет со ссылкой на неназванного полицейского, что было обнаружено второе, несработавшее взрывное устройство, однако в полиции Лондона эти данные не подтверждают, отмечает «Би-би-си».

В поезде лондонского метро на станции «Парсонс Грин» утром 15 сентября произошел взрыв. По имеющимся данным, взорвался контейнер с неизвестным содержимым, оставленный в сумке возле двери. Несколько пассажиров получили ожоги лица.

Власти Великобритании оценивают уровень террористической опасности в стране как «серьезный» — он означает, что атаку считают очень вероятной. В 2017 году в Великобритании произошло несколько резонансных терактов, последние из которых — взрыв после концерта Арианы Гранде в Манчестере в мае и нападение на прохожих у Лондонского моста в Лондоне в июне.

Темы: Борьба с терроризмом в мире
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15.09.2017, 19:29
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