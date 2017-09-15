Саакашвили предсказали рост популярности на Украине

Рейтинги бывшего главы Одесской области Михаила Саакашвили пойдут в рост из-за востребованности радикализма в украинском обществе.

По мнению директора украинского фонда «Демократические инициативы» Ирины Бекешкиной решение Киева о лишении Саакашвили гражданства было недальновидным. К тому времени популярность его в стране практически сошла на нет, а рейтинг возглавляемой им партии не превышал 2%.

Ситуация изменилась с возвращением Саакашвили на Украину. Инцидент с прорывом через кордон на границе характеризует экс-губернатора как «абсолютно безбашенного» и сметающего все на своем пути человека. «И этот радикализм достаточно затребован сейчас и у части украинского общества, уставшего от отсутствия желаемых перемен и резко негативно относящегося к власти вообще, к президенту – особенно. Вот этих людей Саакашвили может «перетянуть» на себя», - цитирует социолога РИА «Новости».

Бекешкина отметила, что Саакашвили не может участвовать ни в президентских, ни в парламентских выборах на Украине. Однако шумиха вокруг него выгодна оппозиции, которая стремится привлечь его в качестве союзника.

По мнению социолога, Саакашвили, пользуясь ситуацией, будет организовывать различные протестные акции и шоу. Она не исключила, что они могут перерасти в новый майдан.

Саакашвили вернулся на Украину 10 сентября. Он заявил, что намерен добиваться восстановления в гражданстве.