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Саакашвили отказался устраивать революцию на Украине

21:19 17.09.2017
Михаил Саакашвили. Фото Mstyslav Chernov/ wikipedia.org
Михаил Саакашвили. Фото Mstyslav Chernov/ wikipedia.org
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Экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили не намерен свергать украинскую власть революционным путем.

«Хотя я и старый революционер, но у меня нет никакого желания организовать новую революцию», - цитирует его РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Саакашвили пояснил, что будет добиваться своего легальным путем. Вместе со своими соратниками он намерен путешествовать по стране и «собирать требования», которые потом будут переданы президенту Петру Порошенко и парламенту.

Ранее партия «Движение новых сил», созданная Саакашвили, сообщила, что он озвучит свои требования к Киеву 17 сентября.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили вернулся в страну неделю назад. Его сопровождали несколько оппозиционных политиков, включая Юлию Тимошенко. На границе ему пришлось с помощью своих сторонников прорываться через кордон силовиков. При этом он обвинил правоохранителей в краже у него паспорта. Адвокат политика направил в миграционную службу Украины заявление о признании Саакашвили лицом которое, нуждается в дополнительной защите государства. Таким образом он намерен предотвратить экстрадицию экс-губернатора в Грузию.

Темы: Украина, Общественно-политическая жизнь за рубежом, Михаил Саакашвили
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Комментарии читателей
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18.09.2017, 09:02
Факт

Михаил настоящий лидер. Барыги в панике.
18.09.2017, 08:36
2017

Зоя, но ведь уже были организаторы, кстати из женщин: Маша Гайдар, Маша Максакова, Божена какая-то, опять же всем надоевшая и презираемая Ксюша Собчак, даже Примадонна делала к старости неуверенные шаги в политику, но её сразу Жириновский обламал, для её же пользы.
Ну и где они теперь?
Что же будет, если мы тебя станем выдвигать? Позор один, вернее даже не позор, а несуразица какая-то, ну сама посуди..
А если тебе нравится САКАШВИЛИ, - ТАК ИДИ К НЕМУ В ПОМОЩНИКИ, он баб таких как ты глупых любит, свою власть над ними показывать. Ему только скажи что тебе не нравится Путин - он тебя сразу и примет.
А мы будем только рады!
18.09.2017, 08:19
Юрий СПб

Ха-ха, отказался: просто, эту бешеную псину временно посадил на цепь её заокеанский хозяин, а что, побрехал на Порошенко, чтобы тот много не выпенривался, а то разгубастился шибко.
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