Саакашвили отказался устраивать революцию на Украине

Экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили не намерен свергать украинскую власть революционным путем.

«Хотя я и старый революционер, но у меня нет никакого желания организовать новую революцию», - цитирует его РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Саакашвили пояснил, что будет добиваться своего легальным путем. Вместе со своими соратниками он намерен путешествовать по стране и «собирать требования», которые потом будут переданы президенту Петру Порошенко и парламенту.

Ранее партия «Движение новых сил», созданная Саакашвили, сообщила, что он озвучит свои требования к Киеву 17 сентября.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили вернулся в страну неделю назад. Его сопровождали несколько оппозиционных политиков, включая Юлию Тимошенко. На границе ему пришлось с помощью своих сторонников прорываться через кордон силовиков. При этом он обвинил правоохранителей в краже у него паспорта. Адвокат политика направил в миграционную службу Украины заявление о признании Саакашвили лицом которое, нуждается в дополнительной защите государства. Таким образом он намерен предотвратить экстрадицию экс-губернатора в Грузию.