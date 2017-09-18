Госдепартамент прокомментировал встречу Лаврова и Тиллерсона‍

В ходе встречи в Нью-Йорке министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон подтвердили приверженность к снижению насилия в Сирии. Об этом говорится в комментарии официального представителя Госдепартамента Хизер Нойерт.

«Они подтвердили приверженность к устранению конфликтных ситуаций при проведении военных операций в Сирии, к снижению насилия [в Сирии] и созданию условий для дальнейшего продвижения женевского процесса в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254», — говорится в сообщении.

В российском дипведомстве сообщили, что Лавров и Тиллерсон в ходе беседы затронули урегулирование в Сирии и ситуацию на Украине. "Стороны обсудили взаимодействие по сирийскому кризису и другие аспекты ситуации на Ближнем Востоке и на севере Африки, а также ход реализации Минских договоренностей", - информировали в министерстве.

Встреча Лаврова и Тиллерсона проходила в постоянном представительстве РФ при ООН и продолжалась менее часа.

Выступление российского министра на Генассамблее ООН запланировано на 21 сентября. Помимо этого у Сергея Лаврова в программе еще несколько десятков мероприятий. Он примет участие в традиционных встречах министров иностранных дел в многосторонних и региональных форматах, включая ОДКБ, ШОС, БРИКС, ЧЭС, СЕЛАК и другие, а также в организуемых «на полях» Генассамблеи ООН тематических мероприятиях по актуальным проблемам.