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Госдепартамент прокомментировал встречу Лаврова и Тиллерсона‍

16:54 18.09.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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В ходе встречи в Нью-Йорке министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон подтвердили приверженность к снижению насилия в Сирии. Об этом говорится в комментарии официального представителя Госдепартамента Хизер Нойерт.

«Они подтвердили приверженность к устранению конфликтных ситуаций при проведении военных операций в Сирии, к снижению насилия [в Сирии] и созданию условий для дальнейшего продвижения женевского процесса в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254», — говорится в сообщении.

В российском дипведомстве сообщили, что Лавров и Тиллерсон в ходе беседы затронули урегулирование в Сирии и ситуацию на Украине. "Стороны обсудили взаимодействие по сирийскому кризису и другие аспекты ситуации на Ближнем Востоке и на севере Африки, а также ход реализации Минских договоренностей", - информировали в министерстве. 

Встреча Лаврова и Тиллерсона проходила в постоянном представительстве РФ при ООН и продолжалась менее часа.

Выступление российского министра на Генассамблее ООН запланировано на 21 сентября. Помимо этого у Сергея Лаврова в программе еще несколько десятков мероприятий. Он примет участие в традиционных встречах министров иностранных дел в многосторонних и региональных форматах, включая ОДКБ, ШОС, БРИКС, ЧЭС, СЕЛАК и другие, а также в организуемых «на полях» Генассамблеи ООН тематических мероприятиях по актуальным проблемам. 

Темы: Россия, США, Отношения России и США
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
18.09.2017, 20:05
Гость: Ник

Допекло амеров, побили как бешеных собак в Сирии
18.09.2017, 19:39
Гость: Юляша

нет.
18.09.2017, 18:00
Гость: ник

А толк то будет??!
Все комментарии (4)
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