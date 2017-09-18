Америке предложили купить Россию

The American Interest опубликовал статью, в которой предлагается рациональный и малозатратный способ нейтрализации российской угрозы

Влиятельный американский журнал The American Interest опубликовал статью, в которой предлагается "рациональный и малозатратный" способ нейтрализации российской угрозы: Россию предлагается просто купить.

Автор статьи констатирует, что Россия и западный мир приближаются к началу новой холодной войны, поэтому в США идут горячие дебаты о том, как можно сдержать Россию. Упор на силовое сдерживание, которому сегодня отдается приоритет, обходится слишком дорого: только в 2017 году военные расходы США составят 589 млрд долларов.

"Нам стоит остановиться на минуту и спросить себя: зачем Западу нужно истощать свои ресурсы, если Россией правит не Сталин — или подобные Гитлеру лидеры, одержимые идеологиями, ориентированными на мировое господство, — а скорее группа предпринимателей, которые хранят свои деньги в западных банках, покупают недвижимость на Западе, обучают своих детей в западных университетах и имеют заграничные паспорта и даже разрешения на временное проживание", – пишет The American Interest.

"Эти люди не стали бы управлять Россией так, как они это делают сейчас, если бы они действительно стремились к господству в мире", – подчеркивает автор статьи. По его мнению, российская элита всего лишь стремится "извлечь материальную выгоду из владения корпорацией под названием "Россия".

Исходя из этого, напрашивается очевидное решение нависших над Западом проблем, касающихся России. "Если Россия ведет себя не столько как рационально организованное современное государство, сколько как "корпоративная" страна, которой владеют местные олигархи, тогда ее поведение стоит рассматривать не как государственное, а как межкорпорационное, – отмечает журнал. – А в корпоративном мире лучший из возможных шагов, которые стоит предпринять в отношении маленькой, но агрессивной компании, – это попытка ее купить и включить ее в состав более крупного делового конгломерата".

"Эти люди не стали бы управлять Россией так, как они это делают сейчас, если бы они действительно стремились к господству в мире".

Автор статьи подчеркивает, что речь, разумеется, идет о покупке не территории, природных богатств или людей, а об активах, которые российский правящий класс считает своей собственностью. Соответственно, за базу для расчета цены такой сделки предлагается взять стоимость всех российских компаний, чьи акции торгуются на Московской бирже.

"На 1 августа 2017 года она составляла 33,6 трлн рублей, или примерно 559 млрд долларов, то есть примерно столько же, сколько стоят Alphabet или Microsoft", – отмечает The American Interest. Разумеется, существуют еще частные активы, а также доходы, получаемые от государственных унитарных корпораций, поэтому разумно увеличить указанную цифру в полтора-два раза. "Но даже если мы удвоим упомянутую выше цифру, то получим всего 1,1-1,2 трлн долларов", – успокаивает читателей журнал.

Кроме того, значительная часть российских активов уже принадлежит иностранным инвесторам, так что часть суммы можно будет сэкономить. "Поэтому давайте остановимся на сумме в 1 трлн долларов", – предлагает The American Interest.

"До настоящего момента активы, контролируемые российской элитой, имели положительную прибыльность в размере 10-12% их рыночной стоимости – или примерно 65-85 млрд долларов ежегодно, – подсчитал автор статьи. – Эта цифра фактически совпадает с объемами оттока чистого капитала из России: по данным Банка России, с 2008 по 2016 год объемы оттока капитала в общей сложности составили 644,7 млрд долларов".

Из совпадения цифр автор делает вывод, что "владельцы компаний стараются извлечь максимальную прибыль из России". Вывод напрашивается сам собой. "Что произойдет, если всем этим людям предложить «справедливую» цену за их собственность – к примеру, 2 трлн долларов, что в 30 раз превышает их чистый ежегодный доход? Станут ли эти люди вести жесткий торг, если серьезный покупатель предложит им хорошую цену?".

По мнению американского журнала, российские олигархи с радостью ухватятся за подобную возможность, поскольку "подавляющее большинство представителей российской элиты подготовилось к тому, что может потерять все свои активы".

Значительная часть статьи, естественно, посвящена обсуждению вопроса о том, не слишком ли велика обозначенная цена. "2 трлн долларов – это меньше половины той суммы (4,79 трлн долларов), которую США уже потратили на бессмысленную войну в Ираке, – объясняет автор статьи. – Это примерно два военных бюджета США (в 2017/18 финансовом году военный бюджет США составит 824,7 млрд долларов). 2 трлн – это десятая часть федерального долга США или та сумма, на которую этот долг увеличивается каждые два года".

Можно также добавить, что в рамках программы "количественного смягчения" американский Федрезерв раздал банкам 3,5 трлн долларов. "2 трлн вряд ли можно назвать высокой ценой за устранение величайшей экзистенциальной угрозы, нависшей над США", – делает вывод The American Interest.

"Кроме того, нам не стоит думать об этих 2 трлн долларов как о деньгах, которые нужно потратить и забыть, – объясняет американский журнал. – Покупка России станет лучшей инвестицией, которую американское правительство когда-либо делало. Стоимость российских компаний серьезно занижена и составляет лишь небольшую часть стоимости их американских аналогов. Если в России появится более ответственное руководство и более прозрачная судебная система, эти активы вырастут в цене как минимум в пять раз".

"При этом западные компании получат огромный новый рынок, гигантские запасы ресурсов и талантов".

Автор идеи предусмотрел, что "до заключения этой сделки все представители России получат иммунитет от судебных преследований за совершение финансовых преступлений, что все деньги, лежащие на условно-депозитных счетах, будут освобождены от любых проверок и что участники сделки, продающие активы стоимостью более 20 млн долларов, получат паспорта западных стран или разрешения на постоянное местожительство". Таким образом, деньги, которые Запад потратит на эту сделку, останутся внутри западных экономик и будут реинвестированы в недвижимость, акции и другие активы в развитых странах. "При этом западные компании получат огромный новый рынок, гигантские запасы ресурсов и талантов", – пишет The American Interest.

"Кто-то может сказать, что этот проект слишком нереалистичен, потому что в нем должны соединиться политика и бизнес, – пишет автор идеи. – Я могу с этим согласиться, однако, возможно, нам все же стоит попытаться его реализовать, поскольку политика и бизнес уже тесно переплелись в фигуре человека, который сейчас занимает пост главы Белого дома".

Остается отметить последнюю деталь – кто же такой креативный породил столь гениальную идею. Автором статьи в журнале The American Interest является российский экономист, социолог и политический деятель Владислав Иноземцев.

Иноземцев является членом научного совета Российского совета по международным делам (РСМД), созданного в 2011 году по распоряжению президента Дмитрия Медведева. В число соучредителей РСМД входят МИД России и Российский союз промышленников и предпринимателей. Официальные СМИ называют эту организацию "одним из инструментов публичной дипломатии и "мягкой силы" России в мире".

Автор: Максим Рубченко