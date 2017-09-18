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Идею Трампа о реформе ООН одобрили более 120 стран

18:53 18.09.2017
Дональд Трамп. Фото с сайта wikimedia.org
Дональд Трамп. Фото с сайта wikimedia.org
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Декларацию о реформе ООН, предложенную президентом США Дональдом Трампом, подписали 128 стран, входящих во всемирную организацию.

Документ насчитывает 10 пунктов. Он подразумевает изменение структуры ООН в целях улучшения координацию работы организации в различных сферах. Один из путей ее достижения – сокращение штата сотрудников организации, считают в США.

Трамп не раз заявлял, что США ежегодно вкладывает в программы ООН порядка 10 миллиардов долларов. При этом Вашингтон не видит результатов, которые бы соответствовали этим вложениям «Нам нужна ООН, которая восстановит доверие людей по всему миру… ООН не должна быть заложником прошлых методов, которые не работают», - цитирует Трампа РИА «Новости».

Российская сторона относится к декларации скептически, считая, что с ее помощью реформировать организацию не получится. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отметил, что Москва может воздержаться от подписания документа. В Совете Федерации, в свою очередь, отметили, что Штаты данной декларацией просто диктуют свои условия ООН.
 

Темы: Дональд Трамп, Россия, США, Организация объединенных наций (ООН)
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Комментарии читателей
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18.09.2017, 22:59
Гость: Васья

Единственная цель США в последнее время - устранить препятствия своему доминированию. Реформация ООН с такими идеями приведёт к полному параличу организации.
А штаб-квартиру ООН пора перенести в маленькую страну без идей мирового господства.
18.09.2017, 22:18
Гость: дан

интересно как бы действовала Россия если бы платила как Штаты 24% бюджета ООН Сейчас взнос России в этот бюджет составляет немногим более 2% Так кто же должен и может диктовать свои условия
18.09.2017, 22:08
Гость: Самое главное:

А штаб-квартиру ООН нужно перенести. Лучше в Китай. За востоком будущее.
Это как Олимпиада . Она же не может проходить всегда в одной стране. В разных странах должно быть.
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