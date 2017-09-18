Литва обвинила Россию в нарушении воздушной границы

МИД Литвы вызвал посла России Александра Удальцова и вручил ему ноту, в которой утверждается, что российские военно-транспортные самолеты нарушили границу страны. Об этом сообщает «Лента.ру».

Ведомство потребовало от российской стороны безотлагательно представить разъяснения по данному инциденту и принять меры к тому, чтобы они в дальнейшем не повторялись.

В МИД заявили, что нарушение было зафиксировано вечером 16 сентября. По версии Вильнюса, два российских самолета Ил-76, направлявшихся в Калининградскую область, нарушили границу и оставались в воздушном пространстве Литвы примерно две минуты.

Местные СМИ делают акцент на том, что сейчас проходят российско-белорусские учения «Запад-2017». Президент Литвы Даля Грибаускайте ранее пожаловалась главе ООН Антониу Гутеррешу на «агрессивный характер» этих маневров.

