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Литва обвинила Россию в нарушении воздушной границы

20:22 18.09.2017
Александр Удальцов. Фото с сайта kurier.lt
Александр Удальцов. Фото с сайта kurier.lt
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МИД Литвы вызвал посла России Александра Удальцова и вручил ему ноту, в которой утверждается, что российские военно-транспортные самолеты нарушили границу страны. Об этом сообщает «Лента.ру».

Ведомство потребовало от российской стороны безотлагательно представить разъяснения по данному инциденту и принять меры к тому, чтобы они в дальнейшем не повторялись.

В МИД заявили, что нарушение было зафиксировано вечером 16 сентября. По версии Вильнюса, два российских самолета Ил-76, направлявшихся в Калининградскую область, нарушили границу и оставались в воздушном пространстве Литвы примерно две минуты.

Местные СМИ делают акцент на том, что сейчас проходят российско-белорусские учения «Запад-2017». Президент Литвы Даля Грибаускайте ранее пожаловалась главе ООН Антониу Гутеррешу на «агрессивный характер» этих маневров.
 

Темы: Россия, Литва, Военная авиация РФ, Отношения России с республиками бывшего СССР
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Комментарии читателей
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18.09.2017, 22:24
Вон оно чё, Михалыч!

Они с пшеками уже уточнили все довоенные границы? А то как в мультфильме Межа - Солдат, недолго думая, нашёл решение всех бед и позвал Змея-горыныча и жадного царя делить людскую землю.
18.09.2017, 21:25
Крутой

У Литвы есть воздушная граница? Чего же они не защищались? Подняли бы в воздух свой единственный истребитель-перехватчик. Или он не был заправлен керосином? Сочувствую.
18.09.2017, 21:09
И словил Емеля щуку...

Россия-Северная Корея в специфической СТЕЛС-упаковке.Она сама себя не замечает,её нигде нет, короче она не сторона конфликта.
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