Forbes назвал 100 величайших бизнес-умов современности

Американская редакция влиятельного журнала Forbes опубликовала рейтинг ста величайших бизнес-умов современности.

Данный список был составлен в рамках 100-летнего юбилея издания. В рейтинг попали «предприниматели, визионеры и пророки капитализма». Единственным русским в списке оказался сооснователь Mail.ru Group и создатель инвестфонда DST Global Юрий Мильнер.

Первое место в рейтинге досталось Уоррену Баффету. Он является одним из самых известных инвесторов мира и другом Билла Гейтса. Принадлежащая Баффету Berkshire Hathaway владеет более чем 60 компаниями, в том числе Geico, Duracell и Dairy Queen.

Вторую строчку занимает Илон Маск — основатель Paypal и SpaceX, идейный вдохновитель и владелец Tesla. Замыкает первую тройку рейтинга ста величайших бизнес-умов современности один из крупнейших медиамагнатов мира, председатель совета директоров и СЕО News Corp и 21st Century Fox Руперт Мердок. Он владеет Fox News, Sunday Times и The Wall Street Journal.

В список также попали мексиканский миллиардер Карлос Слим Элу, один из влиятельных бизнесменов Азии Ли Кашин, «голос поколения» Пол Маккартни, хип-хоп магнат P. Diddy, писатель Джим Коллинз, кутюрье Джорджио Армани, телеведущая Марта Стюарт, основатель CNN Тед Тернер.