]]> ]]>
Главная В мире Новости

Forbes назвал 100 величайших бизнес-умов современности

09:33 20.09.2017
Материалы по теме:

Американская редакция влиятельного журнала Forbes опубликовала рейтинг ста величайших бизнес-умов современности.

Данный список был составлен в рамках 100-летнего юбилея издания. В рейтинг попали «предприниматели, визионеры и пророки капитализма». Единственным русским в списке оказался сооснователь Mail.ru Group и создатель инвестфонда DST Global Юрий Мильнер.

Первое место в рейтинге досталось Уоррену Баффету. Он является одним из самых известных инвесторов мира и другом Билла Гейтса. Принадлежащая Баффету Berkshire Hathaway владеет более чем 60 компаниями, в том числе Geico, Duracell и Dairy Queen.

Вторую строчку занимает Илон Маск — основатель Paypal и SpaceX, идейный вдохновитель и владелец Tesla. Замыкает первую тройку рейтинга ста величайших бизнес-умов современности один из крупнейших медиамагнатов мира, председатель совета директоров и СЕО News Corp и 21st Century Fox Руперт Мердок. Он владеет Fox News, Sunday Times и The Wall Street Journal.

В список также попали мексиканский миллиардер Карлос Слим Элу, один из влиятельных бизнесменов Азии Ли Кашин, «голос поколения» Пол Маккартни, хип-хоп магнат P. Diddy, писатель Джим Коллинз, кутюрье Джорджио Армани, телеведущая Марта Стюарт, основатель CNN Тед Тернер.

Темы: Forbes, Знаменитости и популярные персоны, Рейтинги
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
20.09.2017, 15:23
Беня

Шалом. Молодец. Узнаю наших по почерку. Здорово тебе получается запутать этих русских.
20.09.2017, 14:54
ВВВ

Нельзя не заметить, что после этого народ Русский впервые почувствовал себя человеком и смог впервые за тысячелетнюю(?) свою историю наесться досыта. Космос, наука, победы в войнах - это всё вторично!
20.09.2017, 14:48
Одна беда

Форбс даже не подозревает о твоем существовании.
Все комментарии (9)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.