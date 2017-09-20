]]> ]]>
Главная В мире

Договариваться с Западом — все равно что пытаться убедить в чем-то опасный вирус

14:20 20.09.2017 , Святослав Князев
Коллаж KM.RU
Материалы по теме:

Лидеры Запада в очередной раз продемонстрировали России, что договариваться о мире даже не собираются

Официальный специальный представитель США по Украине Курт Волкер дал понять, что Вашингтон в принципе не собирается снимать санкции, введенные им против Российской Федерации.

Давая комментарии журналистам на полях так называемой конференции Yalta European Strategy, американский дипломат заявил, что даже в случае полной реализации Минских соглашений и установления Киевом контроля над территорией Донбасса, США все равно не снимут антироссийские санкции, так как Крым остается частью России.

Горячо отстаиваемая «либеральными государственниками» из числа диванных аналитиков формула «Донбасс в обмен на Крым» приказала долго жить.

Впрочем, этим Волкер не ограничился. Как сообщил украинский «112 канал», спецпредставитель США дал понять, что Америку категорически не устраивает предложенная Россией концепция ввода в Донбасс миротворцев ООН, которые бы находились на линии разграничения и охраняли бы представителей ОБСЕ. По его словам, миссия должна распространяться на всю территорию Донбасса и в том числе – на границу с Российской Федерации.

Более того, американцы фактически отказываются обсуждать какой-либо политический процесс в Донбассе, пока он не подконтролен Киеву, руководствуясь принципом «вот зайдут ВСУ, а там посмотрим».

Хотя даже очень наивному человеку очевидно, что если ВСУ зайдут на территорию ЛДНР, то смотреть уже будет не на что...

Отказываясь от миротворцев, разделяющих стороны конфликта, и требуя вместо этого физическое разграничение Донбасса с Россией, США дали понять, что мир в регионе им совершенно не нужен. Им нужна только победа. И безоговорочная капитуляция Донецка с Луганском.

Если сегодня, в условиях, когда ДНР и ЛНР де-факто независимы, Верховная Рада Украины категорически отказывается исполнять взятые на себя ничтожные обязательства вроде принятия закона о районах с «особым статусом» или амнистии, то после установления контроля об этом вообще не может быть и речи.

Естественно, сказанное Волкером – это не его личное мнение, а позиция власти США и лично уполномочившего его на участие в переговорах президента Дональда Трампа, на которого в свое время возлагали столько надежд условные «государственники» из числа российских западников. В принципе, на примерно таких же позициях стоит большая часть западных элит.

Например, экс-премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и вовсе назвал российские предложения по миротворцам «ловушкой для Украины», так как они якобы «заморозят конфликт».

Что тут говорить – захватив Украину и фактически установив в феврале 2014 года оккупационную администрацию в Киеве, Запад чувствует себя победителем и не намерен ни в чем уступать, следуя древней логике «горе побежденным».

Тем более что контроль над Юго-Востоком создает для НАТО стратегические позиции в каких-то 700 – 900 километрах от России. Так близко возможный неприятель не приближался к сердцу России со времен Великой Отечественной войны...

Параллельно полную недоговороспособность западная коалиция во главе с США демонстрирует и в Сирии. Там в месте удара ВКС РФ по позициям террористов неожиданно материализовались то ли подконтрольные Вашингтону «оппозиционеры», то ли американские военнослужащие, из-за чего Запад учинил новый громкий публичный скандал.

В то же самое время условные «умеренные оппозиционеры», несмотря на все обещания относительно деэскалации, укрепляют свои позиции в Идлибе и вооружаются. От кого им могут идти караваны с оружием – вопрос риторический. Эксперты прямо заявляют, что это американские «подарки».

Ну и, естественно, вооружаются в экстренном порядке «оппозиционеры» не для того, чтобы через неделю сложить оружие и принять участие в мирном политическом процессе. Получается, что пока армия Сирии сражается с одним врагом, у нее в тылу быстро наращивает мышцы другой.

В общем, США и Запад уверенно продолжают наступление на Русский мир и его союзников, а все наши попытки о чем-то договориться натыкаются в лучшем случае на предложения «почетной капитуляции».

Вашингтон и Брюссель даже не собираются что-то «делить». В их планах – только наступать. Работает убийственная математика. Для того чтобы уничтожить неугодную страну, им необходимо такое сочетание сил и позиций, чтобы победа была гарантированной. Как в Ливии или Ираке.

Россия им сегодня не по зубам, но это в понимании руководства США и НАТО – не навсегда. Запад, словно гигантский удав, будет обвивать кольца вокруг своей потенциальной жертвы до тех пор, пока его «объятия» не станут потенциально смертельными.

Тактическая задача Запада сегодня – поднять над Донецком и Луганском желто-голубой флаг без каких-либо встречных условий. Стратегически это будет означать возможность переброски туда в случае необходимости войск НАТО за считанные часы. А также – моральную «пэрэмогу» для союзников из числа украинских ультраправых, которые после такого еще сильнее уверуют в свою способность пройти парадом по улицам Москвы...

Вирусы или болезнетворные бактерии, атакуя ваш организм, не настроены договариваться или искать «взаимовыгодные» решения. Они будут прагматично решать свои природные задачи, и их априори не может волновать, что вы об этом думаете или как вы себя при этом чувствуете. Точно так же плевать на наши чувства и ощущения представителям Запада.

Защищаться от вирусов или бактерий «уступками» или «переговорами» - бессмысленно. Проблему можно решить либо профилактикой (лишая противника возможности эффективно атаковать или демонстрируя силу), либо радикально - борьбой с ними при помощи соответствующих медицинских препаратов (вступая с врагом в прямое противостояние).

Ничего личного, просто выживание...
 

Темы: Россия, США, Международная политика, Международные отношения, Отношения России и стран Западной Европы, Ситуация на Украине
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
20.09.2017, 21:08
Ржевскийs

... иными словами Вы говорите, что Кадыров (по завету Ельцина: берите свободы сколько можете) приватизировал часть полномочий МИДа РФ ?;)
или СМИ так на Вас повлияли, что разума лишились ?
демократия, батенька, это не только право "говорить что хочешь", но и обязанность(!) понимать чему доверять.
креститесь, одним словом, когда кажется ;)
20.09.2017, 21:00
Ржевскийs

"Россия в июле увеличила вложения в гособлигации США на 200 млн.долл. доведя портфель до 103,1 млрд. долл. "
Американские сенаторы и конгрессмены время от времени спорят- заморозить русские вложения или нет?
*
Гриша, смотри шире ;)
во первых вложение в "ц.б. США" увеличивает ИХ долг, и, соответственно, выплаты по нему.
во вторых отжать вклады (России, в данном случае) будет весьма и весьма НЕ приятных сигнал для всех остальных, Что точно НЕ придаст авторитета и без того надоевшим Штатам.
в "Большой игре" большие ставки, Григорий. Без плана (основанного на исследовании противника) и затрат добиться своих интересов не получится.
---
P.S. Кстати, начала появляться информация (для обывателей) на тему "какова реальная разница бюджетов России и США", в контексте структуры экономики, ВПК и биржевых курсов валют.
к примеру какова реальная стоимость и ценность (на поле боя) "Арматы" и "Abrams", и т.д. ;)
рекомендую ;)
20.09.2017, 20:55
Шиза

Особенно доходчиво верность этой теории показана Майданом и иже с ним.
Все комментарии (74)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.