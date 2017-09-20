Договариваться с Западом — все равно что пытаться убедить в чем-то опасный вирус

Лидеры Запада в очередной раз продемонстрировали России, что договариваться о мире даже не собираются

Официальный специальный представитель США по Украине Курт Волкер дал понять, что Вашингтон в принципе не собирается снимать санкции, введенные им против Российской Федерации.

Давая комментарии журналистам на полях так называемой конференции Yalta European Strategy, американский дипломат заявил, что даже в случае полной реализации Минских соглашений и установления Киевом контроля над территорией Донбасса, США все равно не снимут антироссийские санкции, так как Крым остается частью России.

Горячо отстаиваемая «либеральными государственниками» из числа диванных аналитиков формула «Донбасс в обмен на Крым» приказала долго жить.

Впрочем, этим Волкер не ограничился. Как сообщил украинский «112 канал», спецпредставитель США дал понять, что Америку категорически не устраивает предложенная Россией концепция ввода в Донбасс миротворцев ООН, которые бы находились на линии разграничения и охраняли бы представителей ОБСЕ. По его словам, миссия должна распространяться на всю территорию Донбасса и в том числе – на границу с Российской Федерации.

Более того, американцы фактически отказываются обсуждать какой-либо политический процесс в Донбассе, пока он не подконтролен Киеву, руководствуясь принципом «вот зайдут ВСУ, а там посмотрим».

Хотя даже очень наивному человеку очевидно, что если ВСУ зайдут на территорию ЛДНР, то смотреть уже будет не на что...

Отказываясь от миротворцев, разделяющих стороны конфликта, и требуя вместо этого физическое разграничение Донбасса с Россией, США дали понять, что мир в регионе им совершенно не нужен. Им нужна только победа. И безоговорочная капитуляция Донецка с Луганском.

Если сегодня, в условиях, когда ДНР и ЛНР де-факто независимы, Верховная Рада Украины категорически отказывается исполнять взятые на себя ничтожные обязательства вроде принятия закона о районах с «особым статусом» или амнистии, то после установления контроля об этом вообще не может быть и речи.

Естественно, сказанное Волкером – это не его личное мнение, а позиция власти США и лично уполномочившего его на участие в переговорах президента Дональда Трампа, на которого в свое время возлагали столько надежд условные «государственники» из числа российских западников. В принципе, на примерно таких же позициях стоит большая часть западных элит.

Например, экс-премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и вовсе назвал российские предложения по миротворцам «ловушкой для Украины», так как они якобы «заморозят конфликт».

Что тут говорить – захватив Украину и фактически установив в феврале 2014 года оккупационную администрацию в Киеве, Запад чувствует себя победителем и не намерен ни в чем уступать, следуя древней логике «горе побежденным».

Тем более что контроль над Юго-Востоком создает для НАТО стратегические позиции в каких-то 700 – 900 километрах от России. Так близко возможный неприятель не приближался к сердцу России со времен Великой Отечественной войны...

Параллельно полную недоговороспособность западная коалиция во главе с США демонстрирует и в Сирии. Там в месте удара ВКС РФ по позициям террористов неожиданно материализовались то ли подконтрольные Вашингтону «оппозиционеры», то ли американские военнослужащие, из-за чего Запад учинил новый громкий публичный скандал.

В то же самое время условные «умеренные оппозиционеры», несмотря на все обещания относительно деэскалации, укрепляют свои позиции в Идлибе и вооружаются. От кого им могут идти караваны с оружием – вопрос риторический. Эксперты прямо заявляют, что это американские «подарки».

Ну и, естественно, вооружаются в экстренном порядке «оппозиционеры» не для того, чтобы через неделю сложить оружие и принять участие в мирном политическом процессе. Получается, что пока армия Сирии сражается с одним врагом, у нее в тылу быстро наращивает мышцы другой.

В общем, США и Запад уверенно продолжают наступление на Русский мир и его союзников, а все наши попытки о чем-то договориться натыкаются в лучшем случае на предложения «почетной капитуляции».

Вашингтон и Брюссель даже не собираются что-то «делить». В их планах – только наступать. Работает убийственная математика. Для того чтобы уничтожить неугодную страну, им необходимо такое сочетание сил и позиций, чтобы победа была гарантированной. Как в Ливии или Ираке.

Россия им сегодня не по зубам, но это в понимании руководства США и НАТО – не навсегда. Запад, словно гигантский удав, будет обвивать кольца вокруг своей потенциальной жертвы до тех пор, пока его «объятия» не станут потенциально смертельными.

Тактическая задача Запада сегодня – поднять над Донецком и Луганском желто-голубой флаг без каких-либо встречных условий. Стратегически это будет означать возможность переброски туда в случае необходимости войск НАТО за считанные часы. А также – моральную «пэрэмогу» для союзников из числа украинских ультраправых, которые после такого еще сильнее уверуют в свою способность пройти парадом по улицам Москвы...

Вирусы или болезнетворные бактерии, атакуя ваш организм, не настроены договариваться или искать «взаимовыгодные» решения. Они будут прагматично решать свои природные задачи, и их априори не может волновать, что вы об этом думаете или как вы себя при этом чувствуете. Точно так же плевать на наши чувства и ощущения представителям Запада.

Защищаться от вирусов или бактерий «уступками» или «переговорами» - бессмысленно. Проблему можно решить либо профилактикой (лишая противника возможности эффективно атаковать или демонстрируя силу), либо радикально - борьбой с ними при помощи соответствующих медицинских препаратов (вступая с врагом в прямое противостояние).

Ничего личного, просто выживание...

