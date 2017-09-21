Украина выплатила России часть судебных издержек в споре на $3 млрд

Украина выполнила постановление Высокого суда Лондона о компенсации судебных издержек по иску России о долге в $3 млрд и выплатила £1,16 млн судебных издержек, понесенных российской стороной. Поступление платежа от Украины подтвердила компания The Law Debenture Corporation PLC, представляющая в качестве доверителя интересы РФ. Об этом сообщает ТАСС.

«Таким образом, Украина исполнила постановление Высокого суда Лондона о компенсации Украиной части судебных издержек, понесенных российской стороной», — говорится в сообщении Минфина.

Высокий суд Лондона обязал Украину возместить России часть расходов, связанных с судебным разбирательством, в сумме £2,8 млн, 50% которых дебитор должен был заплатить не позднее 20 сентября 2017 года.

26 июля судья «конкретизировал вердикт от 29 марта 2017 года, вынесенный в пользу России по иску к Украине. Суд обязал Украину выплатить России номинальную стоимость облигаций в сумме $3 млрд, сумму неосуществленного купонного платежа в размере $75 млн и штрафные проценты, начисляемые на эти суммы. Выплаты штрафных процентов рассчитываются с 21 декабря 2015 года по дату полного исполнения обязательств.

Россия приобрела еврооблигации Украины за счет средств Фонда национального благосостояния в декабре 2013 года. Долг должен был быть погашен через два года, однако в декабре 2015 года​ новые власти Украины отказались возвращать как сам долг в $3 млрд, так и проценты по последнему купону в размере $75 млн. После многочисленных попыток урегулировать вопрос во внесудебном порядке Россия инициировала судебное разбирательство в Лондоне.