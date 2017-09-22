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КНДР пригрозила ответить Трампу «небывалым» испытанием водородной бомбы

08:16 22.09.2017
Фото с сайта Pixabay.com
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Возможными ответными мерами на выступление президента США Дональда Трампа, в котором тот пообещал разрушить Северную Корею, если она будет угрожать безопасности США,  может стать "небывалое" испытание водородной бомбы в Тихом океане.

Такое заявление сделал министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо, находящийся в Нью-Йорке для участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН.

"Я не знаю, какие будут меры, это дело товарища председателя нашего Госсовета (Ким Чен Ына — прим. ред.), поэтому я точно не знаю.", — цитирует его слова РИА Новости.

Сам лидер КНДР Ким Чен Ын назвал речь Трампа "безумной", а его самого "хулиганом и гангстером, играющим с огнем".


 

Темы: Дональд Трамп, Северная Корея, США, Международные отношения
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Комментарии читателей
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22.09.2017, 12:29
Гость: ВВВ

Не распространяйте глупости...
22.09.2017, 11:28
Гость: andrei_nekrasov

Наша первая атомная подводная лодка проектировалась изначально под торпеду Сахарова , которую тот изобрел еше при Сталине. Суть изобретения сводилась к тому , что основных трудностей при создании водородной бомбы можно очень просто избежать. При наличии атомного запала очень трудно создать компактное устройство , а еще труднее соорудить средство доставки . Если же обложить по периметру атомную бомбу ураном - 238 , которого завались, и добавить контейнер с дейтеридом лития - 6 , добыть который можно тоже безо всяких проблем , то изготовить бомбу мощностью в гигатонну может даже каждый отдельно взятый гражданин. Были бы деньги. Наша торпеда не пошла из - за того , что не смогли обеспечить средство ее передвижения к берегам Америки в пределах противолодочной обороны . Однако в шарашке Бориса Петровича Жукова в люберецком городе Дзержинский в самом начале шестидесятых создавалась методика расчета высоты волны и ее направления при гигатонном подводном взрыве . Высота эта получалась под сотни метров. Положи такую баржу на дно океана и считай только секунды . Какую часть самого демократического и миролюбивого государства смоет и что от него останется , окончательно станет ясно только после этого занимательного эксперимента. Набить пару лодок такой начинкой - плевое дело. Дадут ли выйти с базы. Вот вопрос
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