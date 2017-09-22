КНДР пригрозила ответить Трампу «небывалым» испытанием водородной бомбы

Возможными ответными мерами на выступление президента США Дональда Трампа, в котором тот пообещал разрушить Северную Корею, если она будет угрожать безопасности США, может стать "небывалое" испытание водородной бомбы в Тихом океане.

Такое заявление сделал министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо, находящийся в Нью-Йорке для участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН.

"Я не знаю, какие будут меры, это дело товарища председателя нашего Госсовета (Ким Чен Ына — прим. ред.), поэтому я точно не знаю.", — цитирует его слова РИА Новости.

Сам лидер КНДР Ким Чен Ын назвал речь Трампа "безумной", а его самого "хулиганом и гангстером, играющим с огнем".



