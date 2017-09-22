Российская подлодка нанесла мощный удар «Калибрами» по боевикам в Сирии

Российская подлодка «Великий Новгород» нанесла удары ракетами «Калибр» из Средиземного моря по объектам террористов в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает РИА "Новости".

«Внезапным ракетным ударом в провинции Идлиб уничтожены важные пункты управления, базы подготовки и бронетехника террористов, принимавших участие в попытке захвата 29 российских военных полицейских на севере провинции Хама», — сообщили в ведомстве.

Российские силовики, контролировавшие соблюдение перемирия в Идлибе, 20 сентября попали в окружение в результате широкомасштабного наступления боевиков на севере провинции Хама (граничит с южной частью Идлиба, являющегося одной из зон деэскалации). В операции по деблокированию участвовала сводная группа из бойцов спецназа и военной полиции. Воздушную поддержку оказывала пара штурмовиков Су-25. В результате прорыва блокады получили ранения три спецназовца.

Ранее сообщалось, что с начала военной операции ВКС России в Сирии удалось освободить от террористов более 87% территории страны. За два года ВКС нанесли 92 тыс. ударов по боевикам, уничтожив 97 тыс. объектов. Также были разгромлены более 8 тыс. командных пунктов и 53 тыс. скоплений боевиков.