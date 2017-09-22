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Российская подлодка нанесла мощный удар «Калибрами» по боевикам в Сирии

14:45 22.09.2017
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
Сюжет: Сирийский кризис

Российская подлодка «Великий Новгород» нанесла удары ракетами «Калибр» из Средиземного моря по объектам террористов в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает РИА "Новости".

«Внезапным ракетным ударом в провинции Идлиб уничтожены важные пункты управления, базы подготовки и бронетехника террористов, принимавших участие в попытке захвата 29 российских военных полицейских на севере провинции Хама», — сообщили в ведомстве.

Российские силовики, контролировавшие соблюдение перемирия в Идлибе, 20 сентября попали в окружение в результате широкомасштабного наступления боевиков на севере провинции Хама (граничит с южной частью Идлиба, являющегося одной из зон деэскалации). В операции по деблокированию участвовала сводная группа из бойцов спецназа и военной полиции. Воздушную поддержку оказывала пара штурмовиков Су-25. В результате прорыва блокады получили ранения три спецназовца.

Ранее сообщалось, что с начала военной операции ВКС России в Сирии удалось освободить от террористов более 87% территории страны. За два года ВКС нанесли 92 тыс. ударов по боевикам, уничтожив 97 тыс. объектов. Также были разгромлены более 8 тыс. командных пунктов и 53 тыс. скоплений боевиков.

Темы: Сирия, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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22.09.2017, 23:39
Гость: demos

круто! Всех игиловцев 30-50 тыс., а "53 тыс. скоплений боевиков" уничтожено. Пришлось для счёта бомбить жилые кварталы и назначать детей и женщин "боевиками".
22.09.2017, 23:29
Гость: Ник16

"2. А самая дорогая российская авиабомба, появившаяся на видеокадрах из Сирии, - управляемая КАБ-500 - стоит по нынешнему курсу около 50 тысяч долларов. Боевая часть 500 кг. Точность попадания у неё такая же как и у крылатой ракеты.
3. То есть с КАЖДЫМ запуском ОДНОЙ КР "Калибр" МЫ ВЫБРАСЫВАЕМ 6.500 - 50 = 6.450 тысяч долларов ! Это 374 миллиона рублей !"
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Безусловно, в критике и в оценке подавления крылатыми ракетами объектов противника в Сирии есть рациональное зерно. На данном театре военных действий подавление вражеских объектов управляемыми и не управляемыми бомбами экономически более целесообразно, НО. Необходимо на практике испытывать КР по реальным объектам противника, принося ему существенный урон в противоположность тому, если бы испытания КР проводились в условиях полигона. Любое оружие лучше испытывать в реальных условиях, а не в идеальных на полигонах. Более того, уничтожать боеприпасы, отслужившие свой срок службы, целесообразнее использовать на объектах реального противника. Одним словом - приятное с полезным.
22.09.2017, 20:52
Гость: Гусейн Гуслия, мудрец и звездочет из Багдада

Мурик,али игиЛовец, сколько твоих гвардейцев сварили в кувшинах из под масла рафинированным подсолнечным Калибром?
Марджана схватила кувшин с маслом, побежала на кухню и нагрела масло на огне так, что оно закипело.
Тогда она выплеснула кипящее масло в кувшин, где сидел разбойник. Тот не успел и крикнуть - сразу умер. Покончив с одним врагом, Марджана принялась за других. Она кипятила масло на огне и обливала им разбойников, пока не убила всех. А затем она взяла сковородку и нажарила много румяных блинчиков, красиво уложила их на серебряное блюдо, облила маслом и понесла наверх в комнату, где сидели Али-Баба и его гость. Али-Баба не переставал угощать атамана разбойников, и скоро тот так наелся, что еле мог двигаться. Он лежал на подушках, сложив руки на животе, и тяжело дышал.
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