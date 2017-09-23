В Донецке совершено покушение на министра сбора доходов и сборов ДНР

В Донецке совершено покушение на министра доходов и сборов Донецкой народной республики Александра Тимофеева, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых ведомствах ДНР.

Тимофеев пострадал при подрыве автомобиля, ему оказали медицинскую помощь. Отмечается, что министр находится в критическом состоянии.

«Было два взрыва, совершено покушение на министра доходов и сборов ДНР Тимофеева», - цитирует агентство свой источник.

Ранее сообщалось, что в центре Донецка, на проспекте Мира, прогремел взрыв. Место происшествия оцеплено. По предварительным данным, при взрывае пострадали восемь человек.