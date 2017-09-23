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В Донецке совершено покушение на министра сбора доходов и сборов ДНР

13:54 23.09.2017
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В Донецке совершено покушение на министра доходов и сборов Донецкой народной республики Александра Тимофеева, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых ведомствах ДНР.

Тимофеев пострадал при подрыве автомобиля, ему оказали медицинскую помощь. Отмечается, что министр находится в критическом состоянии.

«Было два взрыва, совершено покушение на министра доходов и сборов ДНР Тимофеева», - цитирует агентство свой источник.

Ранее сообщалось, что в центре Донецка, на проспекте Мира, прогремел взрыв. Место происшествия оцеплено. По предварительным данным, при взрывае пострадали восемь человек.

Темы: Донецк, Военные конфликты на территории бывшего СССР, Покушение на убийство должностного лица
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Комментарии читателей
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23.09.2017, 23:10
Гость: Москвич - полухохолу

Вот уж не вижу никакого провала для американцев ни в Сирии, ни тем более -на Украине. Кто-то по наивности думает, что главное в Сирии удержать на троне фигуру Асада. Но разве реально ему подчиняются сирийские территории? Разве освобождены нефтяные месторождения ? Разве не американцы с курдами освободили столицу ИГ в Сирии Ракку ? Наконец, разве Сирии не стоит на грани развала и раздела по плану США ?
Думаю, у американцев все идет в Сирии по плану.
Что касается Украины, то в чем вы лично видите провал Америки ? Провал нашей политики, когда мы вместо союзника получили врага -виден налицо. А вот в чем провал американской политики -видит Бог, не вижу.
23.09.2017, 22:15
Гость: Роман

Страх нагоняется устранением публичных фигур.
А тут на лицо - борьба за потоки.
23.09.2017, 18:35
Гость: грешники вы

Ох уж этот бог.Сколько он куралесил по Московии, срывая купола церквей и топя в наводнениях Россию?Не так давно заехал в кинотеатр на машине с баллонами кислорода.Сегодня он наказал ещё и Рязанскую ГРЭС.
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