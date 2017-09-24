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Российский генерал убит во время операции в Сирии

22:10 24.09.2017
Фото с сайта sputnik.az
Фото с сайта sputnik.az
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В Сирии погиб старший группы российских военных советников генерал-лейтенант Валерий Асапов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

В ведомстве пояснили, что генерал был убит во время минометного обстрела со стороны боевиков. Асапов находился на командном пункте правительственных войск Сирии, оказывая помощь в руководстве операцией по освобождению города Дейр эз-Зор. В результате разрыва мины он получил смертельное ранение.

В ведомстве добавили, что Асапов посмертно представлен к высокой государственной награде.

АГН «Москва», ссылаясь на источник в штабе 5-й армии, сообщает о том, что вместе с Асаповым погибли два полковника. В соцсетях также появилась информация о гибели переводчика. В Миноброны ее не подтверждают и не опровергают, отмечает агентство.

Сирийская армия около месяца ведет бои с террористами у Дейр-эз-Зора. При поддержке российской авиации ей удалось выбить их ряда населенных пунктов.
 

Темы: Россия, Сирия, Военные конфликты в мире, Министерство обороны РФ
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
25.09.2017, 10:43
Гость: ВВВ

Это понятно, что дураку что телевизор скажет, тому он и верит, но ты, лично, хоть одного ИГловца в натуре видел?
25.09.2017, 10:40
Гость: ВВВ

А ты уверен, что именно они террористы?
25.09.2017, 10:38
Гость: ВВВ

ГазПром, причём твоими деньгами, который ты не получишь, т.к. ду рак.
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