Российский генерал убит во время операции в Сирии

В Сирии погиб старший группы российских военных советников генерал-лейтенант Валерий Асапов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

В ведомстве пояснили, что генерал был убит во время минометного обстрела со стороны боевиков. Асапов находился на командном пункте правительственных войск Сирии, оказывая помощь в руководстве операцией по освобождению города Дейр эз-Зор. В результате разрыва мины он получил смертельное ранение.

В ведомстве добавили, что Асапов посмертно представлен к высокой государственной награде.

АГН «Москва», ссылаясь на источник в штабе 5-й армии, сообщает о том, что вместе с Асаповым погибли два полковника. В соцсетях также появилась информация о гибели переводчика. В Миноброны ее не подтверждают и не опровергают, отмечает агентство.

Сирийская армия около месяца ведет бои с террористами у Дейр-эз-Зора. При поддержке российской авиации ей удалось выбить их ряда населенных пунктов.

