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В США выпустили учебное пособие по ведению войны с Россией

11:45 24.09.2017

Командование Армии США выпустило учебное пособие о российской тактике ведения гибридной войны и о том, как должны ей противостоять Вооруженные силы США, пишет издание The National Interest.

Учебник под названием «Российская война нового поколения» был издан в декабре 2016 года, но лишь совсем недавно появился в электронном виде в сети Интернет.

Пособие представляет собой брошюру на 68 страницах, снабженную графическими материалами и данными о российской военной технике. Особое внимание уделено событиям в Крыму и на юго-востоке Украины, где, как пишут авторы учебника, участвовали небольшие подразделения Сил специальных операций (ССО).

Авторы пособия пишут, что российская стратегия основана на смене режимов с помощью объединения с местными «марионеточными силами» и нацелена на изменение системы управления.

Также перечислены уязвимости российских ВОВ, которые могут быть использованы Вооруженными силами США. В частности, говорится, что у солдат срочной службы отсутствуент мотивация, а также слабая логистика и мощная, но неточная авиационная и артиллерийская поддержка.

Отмечается также сила российских ПВО и средств радиоэлектронной борьбы, но при этом подчеркивается нехватка этой техники.

Темы: Информационные войны, США, Вооружения в России, Книжный бизнес, Отношения России и США
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Комментарии читателей
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24.09.2017, 16:14
Гость: Из истории

Лучшие гитлеровские генералы, проштудировавшие Клаузевица вдоль и поперёк, но неоднократно битые в России и даже в Германии, могли бы поделиться опытом, чего не следует делать в отношении России. Про англичан и французов даже заикаться не следует. До сих пор ничего у них не удавалось. Даже гениальный полководец Наполеон намазал пятки и бежал из России вприпрыжку, сопровождаемый умеющими удирать поляками.
Какое пособие? Для того, чтобы пытаться воевать с Россией надо самим становиться русскими. Всё остальное бесполезно. Трата времени на бесплодные иллюзии.
Им бы ещё пособие по Вьетнаму разработать через 40 лет после позорного поражения.
24.09.2017, 15:34
Гость: полухохол

В свое время Алоиз выпустил "Майн Кампф",сегодня амеры стараются, не только по периметру "обложив" Россию в/базами и подготавливая террористов("Аль-Каиды","Игил",...),а зачастую и участвуя в совместных операциях(как сейчас в Сирии)."Руководства" выпускаются по всем "секторам":религия,спорт,культура,....теперь вот вояки "разродились".Соответствующим чиновникам и ведомствам в России, нельзя "хлопать себя ушами по щекам",эти ханурики взялись за Олимпиаду зимнюю и боротся с ними надо жестко ,без "соплей" и реверансов в "оправдание"!
24.09.2017, 14:52
Гость: АГД

Пособие по безработице...фи, - детский троллинг, вот панк Ким троллит по-взрослому: сбивает бомбардировщики и топит авианосцы, дааавай, Ким, сыграй "Анархию в соединенных штатах пиндосии"!
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