В США выпустили учебное пособие по ведению войны с Россией

Командование Армии США выпустило учебное пособие о российской тактике ведения гибридной войны и о том, как должны ей противостоять Вооруженные силы США, пишет издание The National Interest.

Учебник под названием «Российская война нового поколения» был издан в декабре 2016 года, но лишь совсем недавно появился в электронном виде в сети Интернет.

Пособие представляет собой брошюру на 68 страницах, снабженную графическими материалами и данными о российской военной технике. Особое внимание уделено событиям в Крыму и на юго-востоке Украины, где, как пишут авторы учебника, участвовали небольшие подразделения Сил специальных операций (ССО).

Авторы пособия пишут, что российская стратегия основана на смене режимов с помощью объединения с местными «марионеточными силами» и нацелена на изменение системы управления.

Также перечислены уязвимости российских ВОВ, которые могут быть использованы Вооруженными силами США. В частности, говорится, что у солдат срочной службы отсутствуент мотивация, а также слабая логистика и мощная, но неточная авиационная и артиллерийская поддержка.

Отмечается также сила российских ПВО и средств радиоэлектронной борьбы, но при этом подчеркивается нехватка этой техники.