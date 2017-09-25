ЦИК Германии объявил победителей выборов в Бундестаг‍

По официальным предварительным результатам выборов в парламент Германии - Бундестаг - блок ХДС/ХСС набрал 33%, что хуже результата прошлых выборов, СДПГ с 20,5% голосов уходит в оппозицию. Ранее лидер движения Мартин Шульц признал поражение на выборах, добавив, что видит причиной проигрыша то, что социал-демократы не смогли достучаться до своего традиционного избирателя.

Третьей стала правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ) с 12,6%, сообщила Deutsche Welle. Далее следуют: либеральная Свободная демократическая партия (СвДП) - 10,7 процента, Левая партия - 9,2 процента и партия "Союз-90"/"зеленые" - 8,9 процента. Остальные партии получили менее 5 процентов, необходимых для прохождения в парламент.

В центризбиркоме посетовали на то, что ни одна партия не набрала трети голосов. В выборах принимали участие 42 партии.