]]> ]]>
Главная В мире Новости

ЦИК Германии объявил победителей выборов в Бундестаг‍

08:35 25.09.2017
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
Материалы по теме:

По официальным предварительным результатам выборов в парламент Германии - Бундестаг - блок ХДС/ХСС набрал 33%, что хуже результата прошлых выборов, СДПГ с 20,5% голосов уходит в оппозицию. Ранее лидер движения Мартин Шульц признал поражение на выборах, добавив, что видит причиной проигрыша то, что социал-демократы не смогли достучаться до своего традиционного избирателя.

Третьей стала правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ) с 12,6%, сообщила Deutsche Welle. Далее следуют: либеральная Свободная демократическая партия (СвДП) - 10,7 процента, Левая партия - 9,2 процента и партия "Союз-90"/"зеленые" - 8,9 процента. Остальные партии получили менее 5 процентов, необходимых для прохождения в парламент.

В центризбиркоме посетовали на то, что ни одна партия не набрала трети голосов. В выборах принимали участие 42 партии.

Темы: Германия, Выборы в представительные органы власти в мире
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
25.09.2017, 14:30
Гость: преувеличино

Да она просто оправергла все факты. Если вы житель Германии то факт того что Германия катится в пропасть ВЫ не можете оправергнуть. Обещание рабочих мест, откуда они возьмутся??????. Четыре года назад перед выборами, на тему рабочие места было обещание, где они места эти. Ну и что нового в этой компании, всё тоже и все тежи. Нового не будет не чего. Ладно пока и без обид , мне на работу надо.
25.09.2017, 12:54
Гость: АГД

Её потрошенко поздравил? P.S. Хорошо она с минскими соглашениями по-фуфлила.
25.09.2017, 12:45
Гость: heccrbq

на ток шоу канцлеру предъявили факты износилований, которые связаны с прибытием беженцев, то она отвела взгляд в сторону сказала это преувеличено

///////

Я смотрел эту передачу, вопрос был примерно следующий: "В связи с наплывом беженцев, в подавляющем большинстве мужчин, средний возраст которых составляет 25-30 лет, в разы возрасло количество преступлений, особенно изнасилований. Каковы действия правительства чтобы обуздать эту проблему?"

Меркель сначала начала всё отрицать ("откуда Вы вообще взяли такую статистику?", "впервые слышу что-то подобное" и т. д.), а когда её припёрли к стенке фактами и ссылками на авторитетные издания, она начала разглагольствовать о том, что любое преступление должно наказываться вне зависимости от национальности преступника.

Короче, Германию по ходу ждут ещё более весёлые времена.
Все комментарии (10)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.