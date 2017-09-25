Турция отказалась признавать любой итог референдума в Иракском Курдистане

Никакой итог референдума в Иракском Курдистане для Турции не будет иметь законной силы. Об этом говорится в официальном заявлении турецкого МИДа.

«Мы не признаем эту инициативу, лишенную законных оснований и легитимности как с точки зрения международного права, так и с точки зрения конституции Ирака», — говорится в документе.

В МИД указали, что «проведение референдума ставит под угрозу мир и стабильность не только в Ираке, но и во всем регионе». Турция «еще раз подчеркивает, что примет все меры при наличии любых угроз ее национальной безопасности».

Ранее глава Иракского Курдистана Масуд Барзани заявил, что регион не станет переносить референдум о независимости от Багдада, несмотря на давление, и проведет его в намеченный срок 25 сентября. В Багдаде считают референдум незаконным, против его проведения проголосовал парламент. Иракские власти считают, что референдум нарушает конституцию страны, и требуют его отмены.

Кабинет министров Турции на заседании, прошедшем под председательством президента страны Тайипа Эрдогана, принял комплекс мер в ответ на референдум о независимости в курдской автономии Ирака, о которых будет объявлено позднее. Парламент Турции на внеочередном заседании в субботу продлил еще на один год разрешение на использование турецких вооруженных сил в Ираке и Сирии.