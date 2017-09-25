]]> ]]>
Главная В мире Новости

Турция отказалась признавать любой итог референдума в Иракском Курдистане

13:02 25.09.2017
Фото с сайта tvzvezda.ru
Фото с сайта tvzvezda.ru
Материалы по теме:

Никакой итог референдума в Иракском Курдистане для Турции не будет иметь законной силы. Об этом говорится в официальном заявлении турецкого МИДа.

«Мы не признаем эту инициативу, лишенную законных оснований и легитимности как с точки зрения международного права, так и с точки зрения конституции Ирака», — говорится в документе.

В МИД указали, что «проведение референдума ставит под угрозу мир и стабильность не только в Ираке, но и во всем регионе». Турция «еще раз подчеркивает, что примет все меры при наличии любых угроз ее национальной безопасности».

Ранее глава Иракского Курдистана Масуд Барзани заявил, что регион не станет переносить референдум о независимости от Багдада, несмотря на давление, и проведет его в намеченный срок 25 сентября. В Багдаде считают референдум незаконным, против его проведения проголосовал парламент. Иракские власти считают, что референдум нарушает конституцию страны, и требуют его отмены.

Кабинет министров Турции на заседании, прошедшем под председательством президента страны Тайипа Эрдогана, принял комплекс мер в ответ на референдум о независимости в курдской автономии Ирака, о которых будет объявлено позднее. Парламент Турции на внеочередном заседании в субботу продлил еще на один год разрешение на использование турецких вооруженных сил в Ираке и Сирии.

Темы: Ирак, Турция, Голосования и референдумы в мире
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
25.09.2017, 15:49
Гость: ник

Курды пользуются правом наций на определение вплоть до отделения, право это их касается более чем жителей УССР, БССр, КазССр и пр., А турки потому и не признают, что они завоеватели на чужой (греческой, армянской, грузинской, курдской) земле. Признает ООн курдов Ирака и следом курды турции, сирии, тармяне, аджары, греки про Смирну и Восточную фракию с Константинополем вспомнят. Останется небольшая область, где за 500-600-7000 лет турок по настоящему3 накопилось и то: смотрю блог россиянина путешествовавшего по турции по бывшему хетскому царству, а там местные в турецких одеждах а жена крестьянина была бы хохлушкой в другой одеже и ли русской бабенкой и на турок не очень то похожи!!!! А кеурдам не везет и Ирак против, но он слаб и Иран -сильнее и Сирия не за и Турция против. И везде курды вне закона, чуть ли за людей не считаются, хоть и не евреи которые всегда славились нетерпимостью к другим нациям.
25.09.2017, 14:48
Гость: Трезвый

Все лидеры стран где исторически проживают почти 40 млн.курдов выступают против референдума в Иракском Курдистане так как никому не охота отдавать свою территорию будущему Демократическому Курдистану.За создание нового государства выступают Израиль и США в целях продолжения войны на Ближнем Востоке и поэтому этот референдум есть искра из которой возгорится пламя новой войны.Москве к этому событию нужно относиться нейтрально и перестать втихаря поддерживать политику Израиля по расколу БВ и не надо вмешиваться во внутренние дела исламских государств.Пора заниматься более основательно модернизацией своей экономики и перестать тратить гос.бюджет на зарубежные акции ради интересов российских ТНК где иностранных акционеров большинство.Своя рубашка ближе к телу.
25.09.2017, 14:12
Гость: Дык

интересно получается.. Есть многомиллионный народ, со своими обычаями, историей, языком и территориями.. Эти ничего не моги по полному международному согласию..
А вот набранных со всего Ближнего Востока по разным надобностям арабов обозвали "палестинским народом" (ООН еще 60 лет в специальных питомниках четвертую популяцию "палестинских беженцев" выводит - но все равно отличий от "араба обыкновенного" не наблюдается) и носятся с ними...
И что после этого о прогрессивном мировом сообществе думать?
Все комментарии (4)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.