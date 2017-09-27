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США готовят меры за несоблюдение Россией Договора по открытому небу‍

10:30 27.09.2017
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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США приступили к реализации ответных мер на невыполнение Россией условий Договора по открытому небу, сообщил «Интерфаксу» источник в Госдепартаменте США. Какие конкретно будут предприняты шаги, собеседник агентства уточнять не стал.

«После неоднократных и неуспешных попыток дипломатического взаимодействия с Москвой мы решили предпринять некоторые разумные и сопоставимые шаги в ответ на несоблюдение Россией своих обязательств», –– приводит слова источника в госдепартаменте США агенство «Интерфакс».

По словам собеседника, США давно обеспокоены вопросом исполнения Россией договора об открытом небе, а данные меры смогут побудит российскую сторону к более конструктивному ответу на американские озабоченности.

Договор о мирном небе был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 стран-членов ОБСЕ. Целью договора является установление режима открытого неба и возможность совершать облеты территорий друг друга.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил о необходимости поиска точек соприкосновения между РФ и США, несмотря на напряженные отношения двух стран.  

Темы: США, Отношения России и США
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Комментарии читателей
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27.09.2017, 20:11
Гость: А что Вы хотели?

Теперь ждите следующий этап. США будут пытаться заставить Россию выполнять договор по ПРО. Из которого они сами давно вышли.
27.09.2017, 15:04
Гость: *

В статье "Pentagon Moves to Block Russian Spy Plane in American Skies" сказано, что вовсе не Россия, а именно США положили прибор с подвесом на Договор...
27.09.2017, 14:48
Гость: Александр1

США приступили к реализации ответных мер на невыполнение Россией условий Договора по открытому небу, сообщил «Интерфаксу» источник в Госдепартаменте США.
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Ребята из США,мы не против открытого неба,да вот СС 400 возражают.Ну если вы сможете договорить с с СС 400 то флаг вам в руки,"облетывайте"...
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