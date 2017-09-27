США готовят меры за несоблюдение Россией Договора по открытому небу‍

США приступили к реализации ответных мер на невыполнение Россией условий Договора по открытому небу, сообщил «Интерфаксу» источник в Госдепартаменте США. Какие конкретно будут предприняты шаги, собеседник агентства уточнять не стал.

«После неоднократных и неуспешных попыток дипломатического взаимодействия с Москвой мы решили предпринять некоторые разумные и сопоставимые шаги в ответ на несоблюдение Россией своих обязательств», –– приводит слова источника в госдепартаменте США агенство «Интерфакс».

По словам собеседника, США давно обеспокоены вопросом исполнения Россией договора об открытом небе, а данные меры смогут побудит российскую сторону к более конструктивному ответу на американские озабоченности.

Договор о мирном небе был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 стран-членов ОБСЕ. Целью договора является установление режима открытого неба и возможность совершать облеты территорий друг друга.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил о необходимости поиска точек соприкосновения между РФ и США, несмотря на напряженные отношения двух стран.