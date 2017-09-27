США назначили связных по России

Сенат США утвердил две кандидатуры, которые имеют непосредственное отношение к России

Речь идет о после США в Москве и помощнике госсекретаря по делам Европы и Евразии.

О первом известно довольно много — это Джон Ханстман, дипломат с богатым опытом работы на смежных направлениях, второй — Уэсс Митчелл — большую часть своей жизни проработал в академической сфере. Оба политика хорошо знают друг друга и в свое время даже написали в соавторстве книгу.

О том, что президент США Дональд Трамп намерен назначить на место посла США в России Джона Хантсмана, стало известно еще в середине июля — практически сразу после отставки его предшественника на этом посту Джона Теффта. 26 сентября американский сенат утвердил именно эту кандидатуру, сообщает «Газета.Ру».

Примечательно, что оба назначенца — и Джон Хантсман, и Уэсс Митчелл, новый помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии — не являются карьерными дипломатами. Вместе с тем Хантсман уже занимал аналогичную должность: с 2009 по 2011 годы он служил послом в Китае, одном из ключевых государств для американской дипломатии.

До этого, с 2005 года, он возглавлял Юту, известную как штат американских мормонов. На перевыборах в 2008 году Хантсман заручился поддержкой 78% избирателей, однако все же согласился на смену рода деятельности и отправился в Пекин.

Новичок в дипломатии

До своего назначения Уэсс Митчелл, новый помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии, плотно не занимался Россией — большую часть своей взрослой жизни Митчелл отдал академической сфере.

Тогда как большинство его предшественников делали карьеру на дипломатическом поприще — например, Виктория Нуланд успела поработать в посольстве США в России еще при президенте Борисе Ельцине.

Митчелл закончил Техасский технологический университет. Магистра получил в Джорджтаунском университете — в одном из престижнейших учебных заведений мира — по специальности Немецкие и европейские исследования.

«Я жил в Европе, изучал ее языки, историю и геополитику и получил докторскую степень в немецком университете (Свободный университет Берлина — одно из самых рейтинговых Высших учебных заведений Германии)», — пишет про свое дальнейшее образование Митчелл в мотивационном письме.

«Двенадцать лет назад я стал одним из основателей Центра анализа европейской политики (CEPA), который широко признан в Центральной Европе за качество и охват своих исследований. Являясь президентом и генеральным директором, я наблюдал за ростом CEPA в трансатлантическую организацию, с офисами в Вашингтоне и Варшаве и сотрудниками в нескольких европейских странах», — рассказывает о себе Митчелл.

За время работы в CEPA новому советнику госсекретаря удалось наладить «плодотворные отношения с лидерами НАТО», а также практически ознакомиться с работой Бюро по европейским и азиатским исследованиям «в действии как здесь, так и в наших посольствах за рубежом».

«То, что наполняет жизнью мою работу, — это убеждение, что американские союзы являются основой нашей силы и влияния как великой державы, — добавляет Мичелл. — Семьдесят лет назад американцы помогли создать новый западный порядок, основанный на атлантическом сотрудничестве. Они делали это не из благотворительности, а потому, что понимали, — у Америки есть постоянный стратегический интерес к устранению того, что более раннее поколение политиков США назвало «пороховой бочкой» геополитики в западных странах Евразии. Этот регион является родиной трех глобальных войн в XX веке — двух горячих и одной холодной».

Кроме того, в мотивационном письме новый помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии обозначил свои планы на новом посту и обрисовал очертания новой европейской политики Соединенных Штатов.

Во-первых, он собирается убедить союзников, что США по-прежнему верны делу НАТО и особенно пятой статье устава этого альянса, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на весь альянс. Союзники Вашингтона, с его точки зрения, должны знать, что их защищает «непоколебимая» стена.

Во-вторых, Митчелл считает одной из приоритетных задач борьбу с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в Европе, а это возможно только при общей координации и многостороннем обмене информацией.

Кроме того, США, по его мнению, следует уплотнить сотрудничество с союзниками в Сирии, а также странами, разделяющими позицию США по отношению к Ирану и Северной Корее. «И мы должны работать над тем, чтобы удержать Турцию, лежащую на южном фланге НАТО, и закрепить ее положение в трансатлантическом сообществе», — пишет Митчелл.

«И на востоке, и на юге мы должны быть трезвыми в отношении России. В интересах американского и российского народов — снизить напряженность между двумя крупнейшими ядерными державами мира», — считает дипломат. Но в то же время он полагает, что российское правительство должно понять, что нормализация отношений невозможна, пока Россия «нападает на своих соседей» и «пытается подорвать доверие к американским институтам» и союзникам США.

«Я настоятельно призываю Москву прекратить дестабилизирующую деятельность на Украине, в Грузии, Молдавии и на Балканах и прекратить поддержку враждебных режимов в Сирии и Иране. Я также поддержу усилия по снижению уязвимости наших союзников и партнеров к коррупции, дезинформации и другим формам злокачественного влияния, которое Россия оказывает для ослабления их институтов и гражданских обществ», — добавляет Митчелл.

Эксперт клуба Валдай Сучков считает, что назначение нового помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии укладывается в американскую традицию, когда пост руководителя российско-европейского направления в Госдепе занимает «лоббист» прочных отношений США со странами Восточной Европы — в этом смысле показательно, что Митчелл является президентом CEPA.

«Это показатель того, что США, вопреки опасениям истеблишмента в Вашингтоне и осторожным надеждам в России, не намерены менять свою ставку на работу с восточно-европейцами как основного проводника своих интересов в этой части Евразии и как основной канал давления как на западно-европейцев, так и на Россию», — рассуждает эксперт.

«Митчелл в полной мере разделяет взгляды восточноевропейцев на «российскую угрозу», он придерживается точки зрения о необходимости защищать пограничных с Россией американских союзников (Польша и страны Балтии). В этом смысле он человек «традиционной формации» американских взглядов на политику России в Европе», — добавляет Сучков.

Эксперт также обращает внимание на то, что Митчелл хорошо знаком с новым послом США в Москве — Хантсманом — с ним они вместе написали книгу «Доктрина крестного отца: сказ о внешней политике».

Автор: Александр Атасунцев