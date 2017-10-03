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Число погибших во время стрельбы в Лас-Вегасе увеличилось до 59 человек

09:01 3.10.2017
Фото с сайта KRON4.com
Фото с сайта KRON4.com
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Число жертв в результате стрельбы в Лас-Вегасе увеличилось до 59 человек, сообщает «Интерфакс».

По словам шерифа полиции города Джозефа Ломбардо, по последним данным как минимум 59 человек погибли и 527 получили ранения. Он не исключил, что число жертв может возрасти.

Стрельба произошла в Лас-Вегасе в ночь на понедельник. 64-летний Стивен Пэддок открыл огонь по посетителям кантри-фестиваля, проходившем неподалеку от развлекательного комплекса Мандалай-Бэй. Стрелок вел огонь из окна 32-го этажа гостиницы в данном развлекательном комплексе.

Пэддок застрелился до того, как полиция ворвалась в его номер. В номере отеля стражи порядка обнаружили 23 единицы огнестрельного оружия, позже еще 19 единиц оружия было обнаружено в его доме в Меските.

Темы: США, Происшествия, Расследование преступлений в мире, Чрезвычайные происшествия
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Комментарии читателей
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03.10.2017, 16:10
Гость: XeX

Потому что так работает глобальная система театральных постановок и их медийное сопровождение. При фейковых терактах и катастрофах самолетов всегда куча странностей, нестыковок, постоянное жонглирование цифрами "убитых", повторение явно противоречивой информации и ее абсурдная подача во времени, навязчивость и назойливость СМИ, неправдоподобно ведущие себя "свидетели", "родственники" и т.д.
03.10.2017, 14:29
Гость: Дмитрий

Да, это бюджетнее, чем снос небоскребов. Скоро США объявят об усилении мер против ИГИЛ в Сирии, и о том, что Россия препятсвует уничтожению ИГИЛ, т.к. вместо этого бомбит умеренную оппозицию, а значит Россия виновата в "теракте" в Лас-Вегасе.
03.10.2017, 12:17
Гость: Викторс

Мне непонятна роль сми ?
Для чего каждый час , сутки писать -
Умерло 57 иумерло 58, и тд
Для чего -делать ставки ?
И так каждый раз , когда что то случится
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