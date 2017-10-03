Число погибших во время стрельбы в Лас-Вегасе увеличилось до 59 человек

Число жертв в результате стрельбы в Лас-Вегасе увеличилось до 59 человек, сообщает «Интерфакс».

По словам шерифа полиции города Джозефа Ломбардо, по последним данным как минимум 59 человек погибли и 527 получили ранения. Он не исключил, что число жертв может возрасти.

Стрельба произошла в Лас-Вегасе в ночь на понедельник. 64-летний Стивен Пэддок открыл огонь по посетителям кантри-фестиваля, проходившем неподалеку от развлекательного комплекса Мандалай-Бэй. Стрелок вел огонь из окна 32-го этажа гостиницы в данном развлекательном комплексе.

Пэддок застрелился до того, как полиция ворвалась в его номер. В номере отеля стражи порядка обнаружили 23 единицы огнестрельного оружия, позже еще 19 единиц оружия было обнаружено в его доме в Меските.