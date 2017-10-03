Потери в Сирии: террористы ИГ казнили российских героев

В настоящее время в сирийской провинции Дейр-эз-Зор продолжаются тяжелые бои с террористами «Исламского государства»*

Несмотря на серию громких поражений последнего времени, боевики не собираются складывать оружия, оказывая отчаянное сопротивление. В частности, на днях они атаковали ряд опорных пунктов на трассе М-20, соединяющей города Дейр-эз-Зор и Пальмиру. По данным СМИ, в результате нападения на поселок Шуля радикалы сумели взять в плен неких «российских военных».

Сегодня Telegram-канал Directorate 4 со ссылкой на агентство «Амак» опубликовал видеозапись, подтверждающую пленение россиян, которые с оружием в руках сражались против ИГ*. На кадрах можно наблюдать двух мужчин, одетых в светлую одежду, которые представились как Роман Заболотный и Григорий Цуркану. Они сообщают, что были взяты в плен в районе Шуля. Также есть сведения о том, что обоих мужчин уже жестоко казнили — сожгли заживо.

По некоторым данным, это добровольцы группы Вагнера. Как отмечают СМИ, «вагнеровцы» играют важнейшую роль в операции сирийских правительственных войск против ИГ*, всегда находясь на самых сложных и ответственных участках фронта. В частности, они приняли активное участие в формировании и ликвидации Акербатского котла, помогли разблокировать город Дейр-эз-Зор, первыми сумели закрепиться на левом берегу реки Евфрат.

Нет ничего удивительного в том, что самоотверженные и профессиональные действия российских добровольцев стали примером для сирийских правительственных войск, изрядно уставших за несколько лет кровопролитной войны. Вероятно, террористы ИГ* специально стремились взять в плен именно «вагнеровцев», чтобы лишить их существующего героического ореола. Но, конечно, им никогда не удастся этого добиться.

Судя по всему, жестокая казнь была необходима террористам для того, чтобы попытаться запугать российских добровольцев. Однако тщетно думать, что это у кого-либо получится, — бойцы наоборот будут стремиться отомстить за своих погибших боевых товарищей.

Также можно предложить, что сожжение стало местью пленным за то, что они не выдали секретной информации на допросах. Таким образом, Роман Заболотный и Григорий Цуркану проявили настоящее мужество и героизм. На их долю выпал тяжелый крест, но они с честью прошли этот путь до конца.

Бойцы группы Вагнера готовы и дальше сражаться с международным терроризмом, — нет никаких сомнений, что они не выпустят из рук оружия, пока на территории САР не будет уничтожен последний исламский радикал. А имена погибших добровольцев навечно останутся в памяти российского и сирийского народов, — их будут помнить как героев, которые отдали свои жизни в борьбе с международным терроризмом.

* Террористическая организация, запрещенная на территории России