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Максакову шокировали результаты следствия по делу Вороненкова

20:00 9.10.2017
Фото с сайта kp.ru
Фото с сайта kp.ru
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Вдова бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, застреленного в Киеве, Мария Максакова шокирована тем, что следствие назвало организатором убийства ее гражданского экс-супруга Владимира Тюрина. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам бывшего парламентария Илья Пономарева, Максакова с самого начала называла эту версию невероятной, поскольку регулярно общается с Тюриным. Кроме того, с ним живут двое их детей.

Пономарев добавил, что у Тюрина не было прямого мотива заказывать убийство Вороненкова. При этом экс-депутат отметил, что и он сам, и Максакова доверяют результатам следствия.

Адвокат Сергея Беляк, ранее представлявший интересы Тюрина, заявил агентству, что тот считает «бредом» обвинения в свой адрес. «Убийство Вороненкова – это дело рук украинских националистов, которые надеялись, что потом украинские власти используют его для новых обвинений России. Тюрин к этому преступлению не имеет никакого отношения», - сказал юрист.

Вороненков был убит в центре украинской столицы в марте. Убийцу экс-депутата застрелил его охранник. Киев назвал преступление актом терроризма со стороны России.
 

Темы: Украина, Расследование преступлений в мире, Государственная Дума РФ
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