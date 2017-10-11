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Разбившийся в Сирии Су-24 был в «невзлетном положении»

11:25 11.10.2017
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
Сюжет: Сирийский кризис

Бомбардировщик Су-24, разбившийся в Сирии утром 10 октября, находился в «невзлетном положении», пишет «Коммерсант» со ссылкой на близкий к расследованию крушения источник.

По словам собеседника издания, это может означать, что командир по каким-то причинам не перевел системы самолета в нужное для взлета состояние, но может свидетельствовать и о технических неполадках. К примеру, индикаторы показывали готовность к взлету, а на самом деле стабилизатор и закрылки не были переведены в режим взлета.

Источник «Коммерсанта» утверждает, что пилоты до последнего момента рассчитывали взлететь, и поэтому не смогли ни катапультироваться, ни сбросить скорость самолета.

По данным газеты, самолет перед вылетом проверили технические специалисты, никаких претензий к его состоянию не было. Пилоты Юрий Медведков (командир экипажа) и Юрий Копылов (штурман) считались опытными летчиками, имевшими опыт пилотирования в сложных условиях.

Су-24 должен был нанести удары по складам исламистов в провинции Дейр-эз-Зор. Бомбардировщик выполнил руление, начал набор скорости, но, преодолев примерно две трети взлетно-посадочной полосы, не стал отрываться от земли, а продолжил движение.

Самолет выехал за пределы ВПП, у него обломилась стойка шасси, после удара о землю бомбардировщик загорелся, а затем произошел взрыв.

Темы: Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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11.10.2017, 17:44
Гость: Как

всегда-никогда не было и вдруг опять!
11.10.2017, 16:57
Гость: Остап

В самолете стоят самописцы, которые фиксируют любое телодвижение экипажа. Фиксируют на несгораемую и нержавеющуюю проволоку. Эдакий магнитофон с двумя бабинами из проволоки. Сто лет пройдет- а проволока будет хранить информацию, даже на дне моря. Так устроено. Не для погибшего экипажа, а для будущих.
11.10.2017, 16:14
Гость: Патриот России

Заклинило визиткой Яроша?
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