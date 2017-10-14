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В центре Киева начался марш националистов

18:04 14.10.2017

В центре Киева на бульваре Тараса Шевченко в субботу начался марш Славы по случаю Дня защитника Украины и 75-летия создания "Украинской повстанческой армии" (УПА, запрещена в России).

Как передает корреспондент "Интерфакса-Украина", во главе колонны идет отряд конной полиции, по обеим сторонам активистов сопровождает большое количество сотрудников правоохранительных органов.

Участники марша несут флаги националистических организаций. В колонне также едут автомобили с колонками, из которых раздается патриотическая музыка.

Участники намерены пройти по бульвару Шевченко к Бессарабской площади, Крещатику, Майдану Независимости до Контрактовой площади.

Организаторы отметили, что по пути следования участники марша будут использовать файеры, однако никаких других действий или провокаций они не планируют.

Темы: Украина, Праздники в России и за рубежом, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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15.10.2017, 00:26
Гость: типа предателя Власова,

Это Власов - канцелярская крыса?
14.10.2017, 23:50
Гость: Почему?

Если Россия такая хорошая, что к ней всегда за помощью обращаются, почему все на неё плюются? Если её жители имеют мозги, почему они верят в сказки, что все обращаются к России за помощью? Почему, если Россия сегодня не фашистская, в ней антисемитов больше, чем в любой другой стране?
14.10.2017, 22:30
Гость: Стас

Я знаю одно - нет россии - нет войн, нищеты, голода, страдания...эту фашистскую заразу нужно умножить на ноль.
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