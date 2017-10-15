Жертвами теракта в Сомали стали свыше 200 человек

По меньшей мере 230 человек погибли в результате взрыва в сомалийской столице Могадишо. Еще около 300 человек получили ранения.

Инцидент произошел 14 октября в районе Ходан – на одной из оживленных улиц у гостиницы Safari взлетел на воздух начиненный взрывчаткой грузовик. По некоторым данным, через некоторое время последовал еще один взрыв.

Первоначально сообщалось о 22 погибших. На месте инцидента продолжаются работы по разбору завалов. Власти не исключают того, что количество жертв еще может возрасти, передает ВВС. Президент страны Мохамед Абдуллахи Мохамед объявил трехдневный траур.

Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее. В полиции предполагают, что теракт мог быть совершен боевиками «Аш-Шабаб», которая связана с «Аль-Каидой» (группировка запрещена в России).

