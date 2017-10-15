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Жертвами теракта в Сомали стали свыше 200 человек

19:00 15.10.2017
Фото с сайта media-kuban.ru
Фото с сайта media-kuban.ru
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По меньшей мере 230 человек погибли в результате взрыва в сомалийской столице Могадишо. Еще около 300 человек получили ранения.

Инцидент произошел 14 октября в районе Ходан – на одной из оживленных улиц у гостиницы Safari взлетел на воздух начиненный взрывчаткой грузовик. По некоторым данным, через некоторое время последовал еще один взрыв.

Первоначально сообщалось о 22 погибших. На месте инцидента продолжаются работы по разбору завалов. Власти не исключают того, что количество жертв еще может возрасти, передает ВВС. Президент страны Мохамед Абдуллахи Мохамед объявил трехдневный траур.

Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее. В полиции предполагают, что теракт мог быть совершен боевиками «Аш-Шабаб», которая связана с «Аль-Каидой» (группировка запрещена в России).
 

Темы: Африка, Сомали, Взрывы и обнаружение заложенных бомб в мире, Происшествия в мире
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Комментарии читателей
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15.10.2017, 20:02
Гость: спокойный

ну любят некоторые правители установив людоедский режим хвалиться своим могуществом силой но проходит время режим стареет покрывается трещинами и рушится в стране начинается хаос это случилось со многими странами ирак ливия сирия ссср в том числе сомали когда то там был людоедский режим могущественный правитель который имел неограниченную власть но потом этот режим рухнул и сейчас там хаос так же как в ираке ливии в россии тоже был хаос именно поэтому наверное так называемые либерасты выступают против режима сильной личности партии или религии никому не хочется иметь хаос у соседей тем более у себя дома но так называемые патриоты выросшие в подворотнях у которых в голове опилки как поется ы известном мультфильмеэтого не понимают им нужен либо товарищь сталин либо партайгенлоссе .... вобщем им нужен пахан
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