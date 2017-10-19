Сорос оценил развал России в 18 млрд долларов

Миллиардер пустил на фонд «цветных революций» бОльшую часть своего состояния

Американский финансист-миллиардер Джордж Сорос передал в распоряжение фонда по продвижению демократии «Открытое общество», который два года как признан нежелательным в России, восемнадцать миллиардов долларов. Об этом со ссылкой на The Wall Street Journal, передает ТАСС.

Казалось бы, ничего необычного. Фонд принадлежит Соросу — Сорос и перевел деньги. Причем, большую часть своего состояния, которое Forbes оценивает в 25 млрд долл. Что, как отмечает издание, фактически выводит «Открытое общество» по величине финансовых активов на второе место после Фонда Билла и Мелинды Гейтс, «бюджет» которого составляет около 30 млрд долл.

Но что интересно… Сообщается, что Сорос создал инвестиционный комитет, председателем которого стал сам. При этом он не собирается использовать внесенные средства для инвестиций или спекуляций на фондовом рынке — т.е. именно там, где финансовый воротила, вроде бы, привык зарабатывать.

Возникает закономерный вопрос: в чем тогда смысл аккумулирования такого колоссального объема средств в одном фонде, который — собственно, это не секрет — только называется благотворительным, а на самом деле занимается организацией и поддержкой, так называемых «цветных революций» по всему миру?

И главное, где на этот раз престарелый манипулятор сознанием масс Сорос собирается сеять хаос?

В России, которую он довольно успешно разрушал в 90-е, и где в марте должны пройти выборы президента?

В США, где у него открытая неприязнь с Дональдом Трампом? И не только из-за миллиарда, который финансист потерял после его победы, поскольку ставил изначально на другого кандидата…

Опять на Украине, куда американский «филантроп» уже вкладывался ради госпереворота 2014 года? И даже получил «за заслуги» орден Свободы из рук Петра Порошенко.

Или где-то еще?..

— Сам факт того, что Сорос создал этот фонд и такую огромную сумму в него вложил, удивлять не должен, — комментирует ситуацию член российского Экспертного совета Института социально-экономических и политических отношений, профессор Леонид Поляков. — У него давно идея фикс существует. И он ее изложил в своем манифесте «Открытое общество». По сути дела, это манифест космополита, человека, который озабочен продвижением идеи полностью открытого общества — без границ, без суверенитета, без национальных государств.

Эти планы Сорос, как он говорит о себе, последовательно осуществляет.

Но на самом деле, конечно, каждый раз он занимается тем, что помогает — в той или иной степени — антигосударственным, антинациональным силам. Силам, которые нацелены на деструкцию, на разрушение, на революционный хаос.

То, что он собирается куда-то в ближайшее время вкладывать дополнительные усилия, это тоже, несомненно. И обозначенные три цели: Россия, Украина и персонально Трамп — это, действительно, те цели, против которых он будет работать. И будет работать, соответственно, его фонд.

Можно предположить, что роль бизнесмена, роль международного финансового спекулянта, который зарабатывает на том, что подрывает, в том числе национальные валюты — как это было в свое время с британским фунтом — в общем, немножко ему поднадоела. И теперь он себя мыслит неким «властелином мира», который может переобустроить весь мировой порядок. Такая своеобразная мания величия…

— Опасная, надо сказать, мания…

— Поэтому надо быть готовыми. В отношении его организаций в России, по-моему, приняты уже адекватные меры. Но, тем не менее, конечно, надо контролировать эти усилия, понимая, что Сорос будет продолжать свою традиционную деятельность по финансированию каких-то деструктивных движений и сил в тех или иных странах.

— Трудно точно сказать, что имел или имеет в виду Сорос, переводя такие деньги в этот фонд, — считает руководитель Центра внешней политики России Института экономики РАН Борис Шмелев. — Но есть несколько общих тенденций в мире, которые мы должны учитывать при анализе этого достаточно любопытного явления.

Во-первых, современные международные отношения и современная мировая политика очень усложнились. В ней активное участие принимают не только государства, государственные структуры, как это было раньше. Но и негосударственные структуры. Неправительственные, так называемые, народные организации. И глобальные компании.

Кроме того, на международные отношения, международную политику большое влияние стали оказывать конкретные личности — то, чего раньше вообще не было.

Поскольку эти люди обладают гигантскими финансовыми и информационными ресурсами, они могут в той или иной мере оказывать влияние на формирование мировой политики и международных отношений.

Вот Сорос в эту игру и играет. И, я думаю, что до конца своих дней от этой игры не откажется.

— Какова его роль в этой игре?

— Нужно иметь в виду, что Сорос является представителем глобального финансового капитала. Наиболее ярким, может быть, даже представителем глобального финансового капитала, который вышел из тени и играет в открытую.

Вообще, финансисты, они любят решать вопросы глобальной и финансовой политики в тиши кабинетов. Вдали от чужих глаз. И, тем более, от глаз журналистов мировых информационных каналов.

Сорос — другой. Он, как представитель глобального финансового капитала, ради продвижения интересов этого капитала от своей активной деятельности не откажется. И поэтому эти деньги, видимо, будут им использоваться для проведения политики переформатирования мирового политического, экономического пространства с учетом интересов этого глобального финансового капитала.

Основная задача этого глобального финансового капитала — закрепить процессы глобализации в мире на принципах либерализма и открытости (хотя сами они этой открытости как раз не любят).

И эти задачи Сорос будет решать по-прежнему, так же, как решал до того. Поэтому, возможно, мы увидим, так или иначе, его активность здесь, в России, через какие-то каналы.

— Но, вроде бы, официально Фонд Сороса свернул свою деятельность в России?

— Но есть аффилированные с фондом структуры, которые продолжают работать. И новые, какие-нибудь подставные фонды могут быть созданы неожиданно за несколько месяцев до начала выборов, которые будут играть свою роль в проведении и реализации его интересов. Здесь могут быть самые неожиданные варианты.

— Проблема в том, что роль эта, как правило, не созидательная, а разрушительная…

— Вы так думаете. А с его точки зрения, она созидательная. Потому что, как я сказал, он занимается переформатированием мирового политического пространства и созидает новую политическую реальность. С его точки зрения, люди в России (или в других странах) этого просто не понимают. И вот он должен объяснить.

Не случайно Сорос вкладывает очень большие деньги в образовательные проекты и проводит активную политику в отношении средств массовой информации. Он формирует сознание таким образом.

— Сознание американцев тоже он поменял, чтобы «натравить» массы на Трампа?

— Во многом, да. С Трампом он имеет принципиальные расхождения. Дело не в том, что они оба — бизнесмены. Они отражают интересы разных деловых кругов в Соединенных Штатах.

Трамп отражает интересы той части бизнеса, той части американских предпринимателей, которые, так или иначе, от процесса глобализации потеряли. И поэтому Трамп ориентируется на протекционизм, на отказ от многих аспектов политики глобализации, которую проводил тот же Обама.

Сорос же, как представитель глобального финансового капитала, наоборот, заинтересован в продолжении политики глобализации, активном участии и вмешательстве Америки в решении всех мировых вопросов. Поскольку глобальный финансовый капитал имеет центр, естественно, в США — на Уолл-стрит.

Этот глобальный финансовый капитал, по существу, приватизировал американское государство. И, используя мощь этого государства, он реализует свои интересы.

Трамп хочет ситуацию поменять. А Сорос, конечно, не может с этим смириться. Поэтому будет в различных формах, в том числе, используя возможности СМИ, с ним бороться.

— Для Трампа это опасный противник?

— Я думаю, непосредственно Сороса Трампу нечего опасаться. Потому что возможности, потенциал Трампа и Сороса несопоставимы. Все-таки один — президент США. А другой, хоть и очень богатый, но всего лишь финансист. В любой ситуации, государство сильнее любого олигарха, любого человека с большими деньгами. Потому что большие деньги делают многое, но не все.

Поэтому Трампу опасаться Сороса нет смысла.

Но опасаться вот этого глобального финансового капитала, как политической реальности, конечно, Трампу следует. Потому что он сталкивается с очень мощной силой, которая обладает гигантскими ресурсами, которая может смять и уничтожить его.

Очень интересную характеристику дал Соросу известный российский политолог Сергей Михеев (с полным текстом интервью можно ознакомиться на официальном сайте эксперта):

— Он, мне кажется, одержим страстью управлять мировыми процессами. Ему хочется иметь некую тайную власть над людьми. Именно этим он в первую очередь занимается. Там, где это соответствует его личным интересам — это одна история. Но он чаще всего пытается сочетать свой личный интерес с тем, что он как бы оказывает услуги американскому истеблишменту. Или напрямую их оказывает. Поэтому, мне кажется, он в первую очередь — человек одержимый страстью к тайной власти над процессами, над людьми.

Назвать это филантропией нельзя. В результате многих его акций огромное количество людей страдает. Те же цветные революции, которые он поддерживает. Многие из них закончились кровопролитными войнами, в том числе гражданскими войнами. Какая уж тут филантропия?

На мой взгляд, он человек, считающий себя неким закулисным «кардиналом», руководителем, кукловодом. Когда у него что-то не получается, его это очень сильно раздражает. Нынешняя ситуация с Трампом, несомненно, его раздражает очень серьезно. Его и истеблишмент. Который он в той или иной степени представляет. Потому, что Трамп пошёл наперекор сценарию. А тайный сценарий — это именно то, чем Сорос всю жизнь занимается.