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В Чехии открыт обновленный памятник жертвам мировых войн и красноармейцам

18:26 20.10.2017

В чешском городе Острава Моравскосилезского края состоялась церемония открытия обновленного мемориала жертвам Первой и Второй мировых войн, памяти 192 красноармейцев, которые погибли в апреле 1945 года при освобождении Порубы (в то время предместья Остравы).


Фото с сайта mil.ru

Об этом сообщил Александр Кирилин, референт заместителя Министра обороны Российской Федерации генерала армии Дмитрия Булгакова.

Центральным элементом мемориала, как и до реконструкции, остался многотонный «блуждающий» валун — камень, который во время Ледникового периода принесло на территорию современной Чехии из Скандинавии. Он символизирует единство народов.

Тексты, которые раньше были размещены на мемориальных досках, теперь выполнены из металла - материала, символизирующего как промышленную Остраву, так и материала орудий войны -противопоставления природе. Настил площадки для проведения торжественных акций выполнен из дерева, особую роль играет подсветка памятника. На флагштоках закреплены флаги России и Чехии.

Памятник представляет собой не классический военный мемориал - дизайнерское бюро представило современное переосмысление памятника, однако сохранило все элементы, определяющие советское воинское захоронение: пятиконечная звезда, благодарность воинам Красной Армии, увековечение их подвига.

Подобное архитектурное решение военного мемориала — новаторское в Чехии. Авторы проекта старались учитывать, как мнение старшего поколения, так и вопрос возрождения интереса молодого поколения к истории.

Во время работы над проектом памятника власти Порубы консультировались с представителями Посольства Российской Федерации в Чешской Республики и Представительстве Министерства обороны Российской Федерации по организации и ведению военно-мемориальной работы в Чешской Республике.

В церемонии приняли участие гетман Моравскосилезского края - Иво Вондрак, заместитель мэра - Остравы Зузана Байгарова, староста района Поруба - Петр Михалик, Почетный консул России в Остраве Алеш Зедник, сотрудники Представительства Министерства обороны Российской Федерации по организации и ведению военно-мемориальной работы в Чешской Республике, представители ветеранских организаций, а также более 100 жителей района Острава-Поруба и гостей. Собравшиеся возложили к памятнику венки, цветы и зажгли поминальные свечи.

«Остравская операция» стала одной и крупнейших и кровопролитных военных операций Второй мировой войны на территории Чехословакии. Операция продолжалась 57 дней и завершилась освобождением Остравы 30 апреля 1945 года.

Темы: Чехия, Исторические памятники в мире
Источник: Министерство обороны Российской Федерации
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
20.10.2017, 21:12
Гость: Chateauneuf du Pap

Хорошая статья и хорошая вещь.
...
Последний раз я был в Остраве-Порубе во время Чемпионата мира по хоккею. В тот день посмотрел на стадионе 2 слабых матча, но зато сразу рядом со стадионом в палаточной пивной мы громогласно создали мировой интернационал любителей пива и хоккея - тогда наша "команда" в этой пивной "перетрубила" болельщиков из Швеции - хотя шапки с рогами у них были клёвые.
...
Поруба является частью Остравы уже оооочень давно - это просто микрорайон.
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