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Раскрыты подробности убийства писавшей о «панамском досье» журналистки

10:51 20.10.2017
Фото с сайта daphnecaruanagalizia.com
Фото с сайта daphnecaruanagalizia.com
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Бомба, взорвавшаяся в автомобиле мальтийской журналистки Дафне Каруаны Галиции, скорее всего, была приведена в действие дистанционно.

Об этом в четверг, 19 октября, сообщает Times of Malta.

Следователи обнаружили, что бомба взорвалась после звонка на прикрепленное к ней устройство с мобильного телефона. Они надеются, что смогут установить, откуда был совершен звонок, и выйдут на след преступника.

Также было установлено, что взрывное устройство содержало около 500 граммов семтекса - мощной пластиковой взрывчатки, которая производится в Чехии с 1960-х годов. Такое же количество семтекса было использовано террористами при взрыве Boeing-747, произошедшем в небе над шотландским городом Локерби в 1988 году.

Кроме того, в машине был обнаружен ноутбук Галиции. Он во время взрыва сильно пострадал, однако специалисты рассчитывают извлечь из него данные, которые помогут в расследовании убийства.

Дафне Каруана Галиция погибла 16 октября. Она критиковала власти острова и занималась, среди прочего, расследованием их связей с панамскими офшорами. Недавнее расследование Галиции касалось премьер-министра Мальты Джозефа Муската и его помощников, которых она уличила в связи с офшорами в Панаме, а также продаже паспортов острова и получении денег от руководства Азербайджана.

Темы: Происшествия, Происшествия в мире
Источник: «Лента.ру»
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