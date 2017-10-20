США впервые признали применение террористами химического оружия в Сирии

Минобороны России прокомментировало заявление Госдепартамента США, который вчера предупредил граждан страны об опасности поездок в Сирию.

В заявлении Госдепа говорится, что «в Сирии действуют террористические и другие агрессивные экстремистские группировки», чья тактика включает «использование террористов-смертников, … малые и тяжелые вооружения, самодельные взрывные устройства и химическое оружие», пишет «Коммерсант».

«Это первое официальное признание Госдепом не просто наличия, а … использования террористами "Джебхат ан-Нусры"* "химического оружия" в этой части Сирии для совершения терактов»,— заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. «В тексте подробно рассказывается, что в данной провинции действует террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"*, связанная с "Джебхат ан-Нусрой"*, которая использует "стрелковое и тяжелое вооружение, самодельные взрывные устройства и химическое оружие"»,— утверждает он.

Во вчерашнем заявлении Госдепа также говорилось, что «российские и/или сирийские силы продолжают совершать авиаудары в провинции Идлиб, которые в последнее время привели к десяткам жертв среди гражданского населения и гибели медицинского персонала». Согласно сообщению Минобороны, Госдеп «заблуждается», и «американским гражданам бояться нечего».