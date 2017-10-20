Визит Шойгу: Израиль запросил у России «буфер» в Сирии

Москве и Тель-Авиву нужна определённость в действиях друг друга в Сирии

Военная кампания в Сирии в последние недели отмечена повышенной активностью. На востоке арабской республики террористическая группировка ДАИШ* («Исламское государство», ИГ, ИГИЛ) терпит одно поражение за другим. Стратегический участок побережья Евфрата от административного центра провинции Дейр-эз-Зор до города Маядин переходит под контроль правительственных войск. В ближайшие дни ожидается полная ликвидация группировки боевиков ИГ* в самом Дейр-эз-Зоре.

«Халифат» стремительно теряет людские и финансовые ресурсы, ему не удаётся выстроить протяжённую линию обороны. Удержание фронта, а с ним и остающихся под контролем ИГ* районов на стыке границ Сирии и Ирака, для него, по всей видимости, уже невыполнимая задача.

Вместе с тем о полном развале военной организации, командной структуры игиловцев пока говорить не приходится. Террористам до сих пор даются сравнительно успешные контратаки на отдельных участках фронта, в том числе и в глубоком тылу правительственных сил, как это недавно произошло в провинции Хомс, в районах города Кариатен и вдоль автотрассы Пальмира — Дейр-эз-Зор.

На севере и западе Сирии не всё так очевидно. Здесь успех кампании зависит от совершенно других факторов, которые, в свою очередь, определяются интересами сразу нескольких внешних игроков. Среди них Израиль, где на этой неделе с визитом побывал министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

Содержательная часть российско-израильской переговорной повестки в дни визита Шойгу не была представлена общественности. Из слов главы Минобороны РФ и его израильских собеседников «на камеру» можно было понять, что обсуждалась практически исключительно ситуация в Сирии. Причём консультации носили неотложный характер, как подчеркнул Шойгу, они требовали срочных решений.

Некоторые эксперты в Израиле связали срочность сирийских переговоров Москвы и Тель-Авива с визитом министра обороны страны Авигдора Либермана в США. По их версии, глава израильского военного ведомства может стать неким связующим звеном между Россией и США в их военных кампаниях в Сирии.

Подобные предположения носят достаточно умозрительный характер, лишены конкретики. Видимо, поводы для них у израильских аналитиков появились после известного заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что власти США неспособны к выполнению договорённостей и любые попытки выстроить с ними диалог неудачны.

Правда, эту нелестную констатацию в адрес Вашингтона глава российской дипломатии связал с проблемами Ирана, КНДР и Украины. Однако и в Сирии у Москвы есть ряд серьёзных вопросов относительно договороспобности и искренности американских партнёров в ходе выполнения ими взятых на себя обязательств.

На юго-западе Сирии, у восточных границ Израиля, усилиями России, США и Иордании создаётся зона деэскалации. О соответствующем трёхстороннем соглашении было объявлено в июле этого года. Начиная с 9 июля, официальной даты «запуска» южной зоны деэскалации, с этого участка деконфликтации Сирии серьёзных сигналов о тщетности совместных действий российской, американской и иорданской сторон не поступало.

Израиль с самого начала создания этой зоны выразил свои сомнения в её целесообразности. Военно-политическое руководство еврейского государства утверждает о необходимости придания юго-западной зоне буферного характера и её полной демилитаризации.

Свою принципиальную позицию Израиль доносил до России, в частности, во время очередной рабочей поездки премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху в РФ (23 августа) и его встречи с российским президентом Владимиром Путиным.

Израилю такой «буфер» нужен по двум основным причинам, о которых, можно с уверенностью предположить, вновь зашла обстоятельная речь в ходе визита Шойгу.

Первое — отбросить от своих границ воюющие в Сирии проиранские группировки во главе ливанской «Хизбаллы».

Второе — максимально затруднить Ирану достижение поставленной им цели создать свою первую зарубежную военную базу на сирийской территории. Местом постоянной точки базирования в Сирии иранцы выбрали провинцию Дамаск. Она не входит в юго-западную зону деэскалации, однако демилитаризация и придание «буферного характера» районам провинций Кунейтра, Сувейда и Дераа, по мнению израильтян, осложнит Тегерану продвижение к поставленной им цели.

«Хизбаллы» не должно быть у сирийских рубежей Израиля, в районе Голанских высот, где ливанские шииты стремятся заполнить собой «вакуум» присутствия противников еврейского государства. Ирану не должно быть позволено обзавестись стационарным военным объектом в районе Дамаска. Эти две установки Израиля на нынешнем этапе и в обозримой перспективе являются для него приоритетными в Сирии.

Своим внешним партнёрам, включая Россию, данную приоритетность израильское руководство доносит с завидным упорством. Поэтому «срочность» состоявшихся 16−17 октября российско-израильских переговоров по линии военных ведомств фактически носила обоюдный характер.

Москве и Тель-Авиву нужна определённость в действиях друг друга в Сирии, чтобы отталкиваясь от неё, они могли выстроить свои дальнейшие планы на сирийском фронте. При всех налаженных Россией и Израилем начиная с осени 2015 года двусторонних «горячих» каналов связи по Сирии, такой определённости между ними, пожалуй, нет по настоящее время. Есть предварительное оповещение с израильской стороны о боевой активности в сирийском небе для исключения непредвиденных инцидентов с учётом российского противовоздушного дежурства в САР.

Координации действий как таковой нет, тем более отсутствует формат предварительных согласований ударов ВВС Израиля вглубь сирийской территории, мишенями которых, помимо «Хизбаллы», всё чаще становятся армейские объекты и позиции.

За несколько часов до прибытия Шойгу в Израиль авиаудару подверглась батарея ПВО ВС Сирии в 50 км к востоку от Дамаска. Израильский самолёт выпустил ракету по позиции сирийской армии из воздушного пространства Ливана. Как писала газета Haaretz, ссылаясь на информацию от представителей Армии обороны Израиля, боевая машина израильских ВВС была атакована комплексом С-200, после чего пилот принял решение уничтожить точку пуска ракеты «земля — воздух» в провинции Дамаск.

Израильские военные поспешили уладить инцидент, заверив, что министр Шойгу получит исчерпывающие разъяснения в связи с ударом ВВС Израиля по батарее С-200 ВС Сирии.

Взаимный настрой России и Израиля определиться в САР нашёл своё зримое проявление в вопросе создания «буфера» вглубь сирийской территории. «Буферной теме» состоявшихся переговоров израильские издания посвятили особое место. Так, газета The Jerusalem Post 18 октября попыталась вновь напомнить об одной из главных «проблем» израильской стороны в Сирии. Впрочем, сведения этого и других ближневосточных изданий о «буферной» части состоявшихся переговоров оказались противоречивыми.

Одни источники утверждают о согласии министра обороны Шойгу пойти навстречу израильским партнёрам и расширить закрытую для «Хизбаллы» зону доступа к восточной границе еврейского государства ещё на 10−15 км. При этом как будто не обращается внимание на тот факт, что такую зону необходимо сперва создать, а потом уже думать о её расширении.

Другие источники отрицают получение Тель-Авивом одобрения Москвы даже на 5-километровую «мёртвую зону» у сирийских рубежей Израиля. По данным панарабской газеты Asharq Al-Awsat, Шойгу назвал требования израильтян по «буферу» нереалистичными и указал на отсутствие надобности в его создании, так как бойцы «Хизбаллы» и так воздерживаются от приближения к границам Израиля со стороны Сирии.

Попытки военно-политического руководства Израиля получить твёрдые гарантии от России по недопущению боевой активности «Хизбаллы» с территории Сирии ставят Москву в деликатную ситуацию. Прямого контакта у российских военных с командованием ливанских шиитов нет. Потребуется обращение к услугам Ирана, однако его реакция на запрос России абсолютно предсказуема, и она не может удовлетворить планы израильтян по «буферу» даже в их минимальной части. А обращаться к Ирану, зная о его заведомом отказе, Россия считает неподобающим мировой державе.

По всей видимости, Москва устами Шойгу дала понять израильтянам об этом деликатном нюансе, порекомендовав им умерить, во всяком случае, на нынешнем этапае, свои притязания на «сирийский буфер».

Четырёхдневный визит министра обороны Авигдора Либермана в США, начавшийся 19 октября, через трое суток после переговоров с Шойгу, не сулит неких взаимоустраивающих развязок относительно израильских интересов в Сирии. Это плановая поездка с превалирующей двусторонней повесткой американо-израильских отношений по военной линии. Без обсуждения сирийской темы, конечно, не обойдётся. Но американцев ныне на Ближнем Востоке отвлекают куда более тревожные для них процессы, например, вокруг Иракского Курдистана.

Есть серьёзные поводы для беспокойства и у израильской стороны. Та совсем недавно поддержала устремления иракских курдов к независимости, построению собственной государственности, сделав это практически исключительно впику Ирану. А потом случилась большая «неожиданность», когда в течение 48 часов курдские военизированные формирования «пешмерга» почти без боя оставили позиции в иракском Киркуке и Синджаре.

Что у израильтян должно сейчас вызывать наибольшие опасения, так это очевидные свидетельства проникновения Ирана на стратегическую глубину всех актуальных ближневосточных процессов. Тегеран стал участником региональных партнёрств с высоким геополитическим коэффициентом полезного действия.

Иракских курдов иранцы «поставили на место» в тесном сотрудничестве с Анкарой и Багдадом. Иран стал участником регионального партнёрства и в Сирии, где совместными усилиями Москвы, Анкары и Тегерана создаются зоны деэскалации. Советники иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) плотно представлены в командных структурах сирийской армии. Боевой «наконечник» Ирана в лице «Хизбаллы» самым активным образом задействован в близящейся к своему логическому концу операции по освобождению от ИГ* последнего крупного населённого пункта на ближневосточном театре войны с терроризмом — сирийского Дейр-эз-Зора.

Все последние годы израильтяне прогнозировали скорое исчерпание военного потенциала «Хизбаллы», которая на сирийском фронте с 2013 года несёт существенные потери в живой силе. Однако подобные ожидания оказались во многом тщетными. Определённый численный урон в рядах «Хизбаллы» с лихвой компенсируется качественным ростом боеспособности ливанской «Партии Аллаха».

Обращение за помощью к США мало что обещает Израилю, особенно в Сирии. Россия предлагает израильским партнёрам прямой доверительный диалог, который бы не нуждался в каких-либо обязательных согласованиях с американской стороной. Однако израильтяне от такого приглашения россиян явно не восторге.

По широко представленному в политических и военных кругах еврейского государства мнению, выстраивание самодостаточной доверительности с Москвой по Сирии, без опоры на союзнические отношения с США, чревато большими геополитическими издержками. В таком случае, как резонно полагают в Израиле, ему рано или поздно придётся смириться с реальностью необратимого роста влияния Ирана в регионе.

* Террористическая организация, запрещенная на территории России

