300 спартанцев против «дешёвого мафиози»

Саакашвили рассказал о своём видении Украины на «майдане реформ» в Киеве

В Киеве у здания Верховной рады прошёл «майдан реформ», собранный экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили. Выступая перед участниками митинга, он обвинил президента Украины в чрезмерном обогащении и призвал распустить СБУ и Национальную гвардию. По его мнению, эти структуры действуют только в интересах Петра Порошенко, которого Саакашвили назвал «дешёвым мафиози». Бывший губернатор Одесской области пообещал украинцам в ближайшие пять лет повышение уровня жизни и экономический рост. Обеспечить это должны будут реформы, которые примет новая власть — или «300 спартанцев», как их называет Саакашвили. Организатор акции призвал протестующих не расходиться и продолжать митинг у парламента.



Стоп-кадр из видео в YouTube

Жизнь «после Порошенко»

Изменить Украину за пять сессионных недель, повысить уровень жизни и способствовать росту экономики пообещал на «майдане реформ» в Киеве бывший губернатор Одесской области, лидер партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили. Выступая перед сторонниками, он заявил, что стране нужна новая власть, которая займётся насущными проблемами, а не собственным благосостоянием. В связи с этим Саакашвили отметил, что сейчас необходимо думать о жизни «после Порошенко», чтобы не повторить старых ошибок.

«Мы не хотим шило на мыло менять. Мы должны понимать, что будет. Должны подобрать 300 спартанцев, которые поменяют законы за пять сессионных недель», — заявил Саакашвили.

На этом фоне экс-губернатор Одесской области кратко представил будущую программу. Выступая перед митингующими, Саакашвили то и дело переходил с украинского языка на русский, используя экспрессивные оценки и характеристики.

«Всех дармоедов распустить»

В частности, Саакашвили призвал ликвидировать Службу безопасности Украины и Национальную гвардию. По его мнению, эти структуры получают колоссальное финансирование, а обслуживают только интересы правящей элиты, в частности — лично Петра Порошенко.

«Оставить вместо СБУ службу эффективной контрразведки, а этих всех дармоедов распустить. <…> А на что нужна Национальная гвардия? На неё тратится больше денег, чем на армию Украины. <…> Нацгвардию надо закрыть. Украине не нужна личная армия для президента. Президент — это не феодал, это не царь, ему не нужна личная армия, чтобы защищаться от людей. Это не Национальная гвардия, это «барыжная» гвардия, которая создана только для одного — защищать главного барыгу от собственного народа. И эти деньги надо забрать и отдать полиции, армии», — сказал экс-губернатор.

Опальный губернатор привёл митингующим пример, как СБУ и Нацгвардия депортировали в Грузию трёх его бывших подчинённых.

«Они захватили троих ребят на улице, которые имели какое-то отношение ко мне в прошлом. <…> Национальная гвардия это сделала на наши средства, ваши средства, на улице, надев им мешок на голову. Они нашли отдельный самолёт Национальной гвардии и вместе со спецназом на этом самолёте <…> они их перевезли и выбросили в Грузию», — рассказал политик.

«Дешёвый мафиози»

В связи с этим он призвал участников митинга не мириться с «беспределом», назвав Порошенко «дешёвым мафиози». «Общество не будет терпеливым к несправедливости, потому что украинское общество наиболее нетерпеливо к несправедливости, когда это дойдёт до людей. Порошенко, к сожалению, ведёт себя как дешёвый мафиози», — заявил Саакашвили.

Попутно он в очередной раз обвинил украинского президента в чрезмерном обогащении на фоне медленных темпов роста экономики страны.

«Его бизнесы идут вперёд. У него нет ни одного бизнеса, у которого прибыль была бы менее 100%. Нам говорят, что если мы будем хорошо себя вести, то рост экономики будет 3%. Мы должны вас благодарить за эти 3%, барыг жалких и вшивых?» — выразил возмущение Саакашвили.

Не гастарбайтеры, а туристы

Поэтому, подчеркнул экс-губернатор, стране нужна новая власть, с которой «через пять лет на Украине в два раза повысится уровень жизни».

«Мы станем быстро догонять ведущие европейские страны. И тогда мы будем ездить туда не гастарбайтерами, а будем ездить гордыми туристами. <…> Мы будем (на Украине. — RT) принимать 30-40 млн туристов, и это будут не дешёвые иностранные туристы, а дорогие. Украинцы будут зарабатывать огромное количество денег на бизнесах, и это будут их бизнесы, а не принадлежащие какому-то прокурору или местному депутату», — пообещал бывший губернатор.

Вместе с тем он отметил, что украинцам всё же не стоит в ближайшие несколько лет ждать резкого улучшения и уровня жизни «как в Германии». Однако, заявил Саакашвили, митингующие должны продолжать оставаться у парламента. Для них он намерен организовать образовательные «семинары, дискуссии, разговор о том, как обустроить будущее».

«В следующие недели, до сессии парламента (7 ноября. — RT), когда они вернутся, мы должны стоять тут и перестроить эту площадку в очень спокойное, мощное, безопасное место», — подытожил глава партии «Рух правых сил».

Ранее же Саакашвили представил «План спасения Украины за 70 дней». Свою презентацию программы он проводил прямо на стенах Рады, проецируя на них слайды. Так, согласно предложениям опального губернатора, в первую очередь необходимо принять законы об импичменте президента Украины, выборах народных депутатов и снятии с них неприкосновенности и запрете силовым структурам на вмешательство в бизнес. Кроме того, Саакашвили включил в этот список судебную реформу.

Эксперты требования Саакашвили оценивают как бесперспективные. В частности, провальной считается инициатива по импичменту.

«Насколько я понимаю, возле Саакашвили из депутатов находятся только два человека. Это всё несерьёзно. Никаких перспектив удовлетворить эти требования нет», — рассказал в беседе с RT директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Автор: Полина Духанова