Британские политики предложили ООН ввести термин «беременные люди»

Британское правительство попросило заменить в документах ООН термин «беременная женщина» на «беременный человек», пишет Times.

По данным издания, соответствующие изменения предлагается внести в Международный пакт о гражданских и политических правах ООН. Данный документ был подписан и ратифицирован 168 странами мира, он был основан на Всеобщей декларации прав человека 1948 года.

Данная инициатива вызвала неоднозначную реакцию в обществе. В частности, феминистки, отреагировали крайне негативно, заявив, что это оскорбительно, когда женщин в угоду толерантности лишают права называть себя женщинами.

Политики, однако, не видят в своем предложении ничего негативного. «Мы не против использования термина «беременная женщина». Мы всецело поддерживаем право на жизнь беременных женщин и попросили Комитет по правам человека ООН не исключать беременных трансгендеров из этого права», - заявили они.

Кроме того, министры обсуждают возможные изменения в законодательстве, которые позволят британским подданным самостоятельно удостоверять смену пола без предоставления медицинских доказательств.