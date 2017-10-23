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Британские политики предложили ООН ввести термин «беременные люди»

13:05 23.10.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com

Британское правительство попросило заменить в документах ООН термин «беременная женщина» на «беременный человек», пишет Times.

По данным издания, соответствующие изменения предлагается внести в Международный пакт о гражданских и политических правах ООН. Данный документ был подписан и ратифицирован 168 странами мира, он был основан на Всеобщей декларации прав человека 1948 года.

Данная инициатива вызвала неоднозначную реакцию в обществе. В частности, феминистки, отреагировали крайне негативно, заявив, что это оскорбительно, когда женщин в угоду толерантности лишают права называть себя женщинами.

Политики, однако, не видят в своем предложении ничего негативного. «Мы не против использования термина «беременная женщина». Мы всецело поддерживаем право на жизнь беременных женщин и попросили Комитет по правам человека ООН не исключать беременных трансгендеров из этого права», - заявили они.

Кроме того, министры обсуждают возможные изменения в законодательстве, которые позволят британским подданным самостоятельно удостоверять смену пола без предоставления медицинских доказательств.

Темы: Великобритания, Законотворческая деятельность в мире, Организация объединенных наций (ООН)
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Комментарии читателей
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23.10.2017, 23:11
Гость: Dendo

Заметьте, только в беременной. Т.е. она перестаёт быть женщиной... может это ещё один гендер? Беременные.
23.10.2017, 23:09
Гость: Dendo

меня оскорбляют, когда называют беременным.
23.10.2017, 23:09
Гость: Dendo

А если слово человек оскорбляет трансквиртригендеров? Нужно назвать несносная особь. Многих трудно признать людьми, потому что они размножаются исключительно вегетативно.
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