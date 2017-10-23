Курды отбили у боевиков крупнейшее нефтяное месторождение в Сирии‍

Арабо-курдский альянс «Сирийские демократические силы» (SDF) заявил о захвате крупнейшего в Сирии нефтяного месторождения Аль-Омар в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Оно являлось основным источником дохода для террористов «Исламского государства» (организация запрещена в РФ), передает РИА Новости.

В SDF заявили, что месторождение удалось отбить у боевиков при поддержке международной коалиции, возглавляемой США.

Ранее США заявили об освобождении сирийского города Ракка от ИГ. Госсекретарь страны Рекс Тиллерсон подчеркнул, что эта победа не означает окончание войны с боевиками в Сирии.

Представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков отметил, что международная коалиция во главе с США разбомбили Ракку, как немецкий город Дрезден в 1945 году.

В конце сентября стало известно, что боевики почти полностью уничтожили всю инфраструктуру крупных газовых месторождений в Дейр-эз-Зоре, при этом в Аль-Омаре ее разрушили целиком.

Главный представитель сирийской газовой компании в Дейр-эз-Зоре Амин Аль-Хамид посетовал, что террористы подорвали газопровод на юго-востоке провинции между газовой станцией Коноко и Хомсом. Аль-Хамид добавил, что инфраструктура может быть восстановлена, но на это уйдет время, в том числе нужно оценить ущерб, а это не будет возможным, пока специалисты не прибудут на место.