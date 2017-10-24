Совет Эйнштейна продали с торгов за 1,5 миллиона долларов

На аукционе в Израиле рецепт счастья от великого ученого Альберта Эйнштейна ушел с молотка за 1,56 миллиона долларов.

Торги проходили в Иерусалиме. В числе прочих лотов на них были выставлены два изречения знаменитого физика, написанные на бланках одного из японских отелей.

Проданный за полтора миллиона совет гласит: «Спокойная и скромная жизнь дарит больше счастья, чем погоня за успехом в сочетании с постоянной неуспокоенностью». Стартовая его цена составляла две тысячи долларов. Имя покупателя не называется, передает РИА «Новости» со ссылкой на аукционный дом Winners.

Второе изречение: «Если есть воля, найдется и способ», ушло с молотка за 240 тысяч долларов.

Документы датируются 1922 годом. Этими советами ученый отблагодарил курьера, когда у него не оказалось мелочи, чтобы дать тому чаевые. Эйнштейн порекомендовал ему сохранить бланки, поскольку со временем ценность их может возрасти.

