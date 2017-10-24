Армия Сирии нашла на складе ИГ новейшее оружие НАТО

На крупнейшем складе террористов «Исламского государства» (организация запрещена в РФ) в городе Меядин на востоке Сирии военные сирийской армии нашли новейшие образцы вооружения НАТО. Об этом заявил бригадный генерал армии Сирии Хасан Сухейл, который руководил операцией по освобождению города, передает ТАСС.

«Нам потребуется не менее шести дней, чтобы вывезти все эти трофеи, которые боевики ИГ оставили здесь после своего бегства. Здесь очень много оружия и различных средств связи иностранного производства», — отметил он.

По словам Сухейла, сирийские военные захватили «новейшие образцы оружия производства США, Бельгии и Великобритании, стоящие на вооружении стран НАТО».

Сирийские военные показали журналистам системы спутниковой связи, радиолокационное оборудование, медицинские приборы и цех по производству беспилотников с десятками готовых дронов, используемых боевиками для разведки и прицельного бомбометания.

Как сообщили в сирийской армии, на складах террористов в Меядине была обнаружена в том числе 155-мм гаубица британского производства, изготовленная в 2011 году.

Меядин расположен в 40 км к юго-востоку от административного центра провинции Дейр-эз-Зор, на ключевой автомагистрали, соединяющей Алеппо с городом Абу-Кемаль на границе с Ираком. До недавнего времени Меядин был самым мощным укрепрайоном террористов на востоке Сирии, ему был присвоен статус "столицы ИГ".