В Киеве активисты устроили погром в зале суда

В Киеве в Святошинском суде активисты устроили погром после столкновений с сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на активиста Богдана Тыцкого.

В суде избиралась мера пресечения для лидера «Добровольческого движения Организации украинских националистов» Николая Коханивского. Активисты забаррикадировали зал заседаний, взяв Коханивского в окружение, чтобы не допустить его возвращения в изолятор временного содержания.

Сотрудники правоохранительных органов предприняли попытку разблокировать помещение, пустив в ход специальные средства. После столкновений активисты устроили погром в судебном зале и соорудили баррикады из предметов мебели.

В настоящее время националисты сообщили о том, что несколько человек отравились газом, который распылили сотрудники полиции.