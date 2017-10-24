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В Киеве активисты устроили погром в зале суда

10:57 24.10.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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В Киеве в Святошинском суде активисты устроили погром после столкновений с сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на активиста Богдана Тыцкого.

В суде избиралась мера пресечения для лидера «Добровольческого движения Организации украинских националистов» Николая Коханивского. Активисты забаррикадировали зал заседаний, взяв Коханивского в окружение, чтобы не допустить его возвращения в изолятор временного содержания.

Сотрудники правоохранительных органов предприняли попытку разблокировать помещение, пустив в ход специальные средства. После столкновений активисты устроили погром в судебном зале и соорудили баррикады из предметов мебели.

В настоящее время националисты сообщили о том, что несколько человек отравились газом, который распылили сотрудники полиции.

Темы: Украина, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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24.10.2017, 12:02
Гость: критик советской литер туры

Поймали одного хлопца. -Ты что тут ренволюцинер ?!- Тай отож батька ... хотел подивиця як буржуяки пьють громадянску кровь. - Рубить да и только !
24.10.2017, 11:19
Гость: +++

Чтобы получился настоящий 3 Майдан необходимо организовать в Киеве "Небесную тысячу". Очередная "Небесная сотня" уже не впечатлить ни Запад, ни Киевлян.
24.10.2017, 11:12
Гость: СМ

Свадьба в Малиновке!
Все комментарии (5)
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