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Саакашвили обжалует в суде лишение гражданства

21:45 25.10.2017
Михаил Саакашвили. Фото с личной страницы в facebook
Михаил Саакашвили. Фото с личной страницы в facebook
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Лидер партии «Рух новых сил» и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили намерен судиться за украинское гражданство.

«Наконец-то мы получили документы от администрации президента по гражданству. И мы будем обжаловать лишение меня гражданства», - цитирует политика «Интерфакс-Украина». По словам Саакашвили, он намерен отправиться в суд в ближайшие дни.

Накануне стало известно, что государственная миграционная служба Украины отказала Саакашвили в предоставлении статуса беженца. По словам генпрокурора страны Юрия Луценко, на этом основании бывший губернатор может быть выдворен из Украины. Что касается его экстрадиции в Грузию, о чем просил Тбилиси, то к этому есть некие препятствия.

Сам Саакашвили, опасаясь, передачи грузинским властям, обратился к украинцам с просьбой о защите.   
 

Темы: Украина, Общественно-политическая жизнь за рубежом, Михаил Саакашвили
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