Саакашвили обжалует в суде лишение гражданства

Лидер партии «Рух новых сил» и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили намерен судиться за украинское гражданство.

«Наконец-то мы получили документы от администрации президента по гражданству. И мы будем обжаловать лишение меня гражданства», - цитирует политика «Интерфакс-Украина». По словам Саакашвили, он намерен отправиться в суд в ближайшие дни.

Накануне стало известно, что государственная миграционная служба Украины отказала Саакашвили в предоставлении статуса беженца. По словам генпрокурора страны Юрия Луценко, на этом основании бывший губернатор может быть выдворен из Украины. Что касается его экстрадиции в Грузию, о чем просил Тбилиси, то к этому есть некие препятствия.

Сам Саакашвили, опасаясь, передачи грузинским властям, обратился к украинцам с просьбой о защите.

