МИД РФ назвал действия Запада в СБ ООН покрывательством террористов

МИД России расценивает блокирование в Совете безопасности ООН попыток добиться реакции на применение химического оружия в Сирии как откровенное покрывательство террористов, пишет РИА Новости.

В заявлении ведомства говорится, что речь идет о «последовательной и вызывающей большие вопросы линии тех, кто сейчас пытается навешивать на нас ярлыки». Отмечается, что на протяжении нескольких лет Россия пытается добиться реакции СБ ООН на преступления террористов с использованием химоружия, однако всякий раз это «жестко блокировались западной «тройкой».

В МИД считают, что Запад не хочет установить истину в расследовании применения химоружия в Сирии, а использовать международные структуры для давления на Дамаск.

Во вторник Россия заблокировала в СБ ООН проект резолюции о продлении мандата миссии ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии.