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МИД РФ назвал действия Запада в СБ ООН покрывательством террористов

10:45 26.10.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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МИД России расценивает блокирование в Совете безопасности ООН попыток добиться реакции на применение химического оружия в Сирии как откровенное покрывательство террористов, пишет РИА Новости.

В заявлении ведомства говорится, что речь идет о «последовательной и вызывающей большие вопросы линии тех, кто сейчас пытается навешивать на нас ярлыки». Отмечается, что на протяжении нескольких лет Россия пытается добиться реакции СБ ООН на преступления террористов с использованием химоружия, однако всякий раз это «жестко блокировались западной «тройкой».

В МИД считают, что Запад не хочет установить истину в расследовании применения химоружия в Сирии, а использовать международные структуры для давления на Дамаск.

Во вторник Россия заблокировала в СБ ООН проект резолюции о продлении мандата миссии ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии.

Темы: Сирия, Министерство иностранных дел РФ, Организация объединенных наций (ООН)
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Комментарии читателей
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26.10.2017, 12:42
Гость: Ага

Имеют , имеют, пробирку Пауэла с белым порошком. Знаем, проходили уже.
Россия три года добивалась расследования, а запад блокировал эти предложения. Вот пусть и получают тем же концом по тому же месту.
Мандат миссии действукет до середины ноября. У них еще три недели, пусть работают и предоставят результаты и отчитаются о проделанной работе
Вот тогда можно подумать о продлении или разогнать этих бездельников и создать новую комиссию.
26.10.2017, 12:21
Гость: Ян

100%.
26.10.2017, 11:56
Гость: Контрразведчик

Зачем разговаривать с врагами в масонском ООН? Закрывайте границы, а шайтанов здесь надо расстреливать на месте преступления и без суда. Разве непонятно? Коммуняки правильно сделали, что закрыли границы и не пускали всякую шваль в USSR.
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