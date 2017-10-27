]]> ]]>
Главная В мире Новости

Президент Казахстана подписал указ о переходе на латиницу

12:29 27.10.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
Материалы по теме:

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латиницу.

Документ, опубликованный на сайте президента, предусматривает «поэтапный перевод алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года».

Этим же указом утверждается проект нового алфавита, основанного на латинской графике. В новом алфавите 23 буквы, для передачи еще восьми звуков предложено использовать апостроф. В используемом в настоящий момент казахском алфавите на кириллице 42 буквы, в том числе 9 специальных.

Власти Казахстана объявили о планах перевода алфавита с кириллицы на латиницу в апреле 2017 года. С 2018 года, заявил тогда Назарбаев, предполагается начать выпуск учебников для средней школы с использованием нового алфавита.

Ранее от использования алфавитов на основе кириллицы отказались Азербайджан, Молдавия, Туркмения и Узбекистан, входившие в СССР. В Узбекистане, несмотря на официальный переход на латиницу, кириллический алфавит широко используется.

Из стран Средней Азии алфавиты на основе кириллицы пока сохранили Киргизия и Таджикистан.

Темы: Казахстан
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
27.10.2017, 19:28
Гость: Внатуре?

Уже не знаем, было ли вообще иго татаро-монгольское, или нет. Но вас послушаем, интересно непонятно о чем говорите.
27.10.2017, 19:24
Гость: Стеснитель

На славянских, на которых живут видимо уже несколько тысячелетий. Так что стеснения ваши, они не от знания видимо.
27.10.2017, 19:18
Гость: в киев

А вы честно говоря глупые. НетЮ что смелые и готовые на свершения по смене упырей у власти молодцы, но в какую сторону идете, сами-то не понимаете толком. Вы думаете там что-то особенное с запада получите?
Все комментарии (84)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.