Президент Казахстана подписал указ о переходе на латиницу

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латиницу.

Документ, опубликованный на сайте президента, предусматривает «поэтапный перевод алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года».

Этим же указом утверждается проект нового алфавита, основанного на латинской графике. В новом алфавите 23 буквы, для передачи еще восьми звуков предложено использовать апостроф. В используемом в настоящий момент казахском алфавите на кириллице 42 буквы, в том числе 9 специальных.

Власти Казахстана объявили о планах перевода алфавита с кириллицы на латиницу в апреле 2017 года. С 2018 года, заявил тогда Назарбаев, предполагается начать выпуск учебников для средней школы с использованием нового алфавита.

Ранее от использования алфавитов на основе кириллицы отказались Азербайджан, Молдавия, Туркмения и Узбекистан, входившие в СССР. В Узбекистане, несмотря на официальный переход на латиницу, кириллический алфавит широко используется.

Из стран Средней Азии алфавиты на основе кириллицы пока сохранили Киргизия и Таджикистан.