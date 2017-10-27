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Саакашвили подаст в суд жалобу на лишение гражданства

20:45 27.10.2017
Михаил Саакашвили. Фото с сайта georgiatimes.info
Михаил Саакашвили. Фото с сайта georgiatimes.info
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Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили настроен обжаловать в судебном порядке лишение его украинского гражданства.

По словам адвоката Саакашвили Маркиняна Галабалы, иск будет подан в суд в ближайшее время. Проект заявления уже готов и в настоящее время отшлифовывается, передает РИА «Новости».

Юрист также уточнил, что иск будет направлен Высший административный суд Украины, рассматривающий претензии к органам госвласти.

Указ о лишении Саакашвили гражданства был подписан президентом Украины Петром Порошенко летом. Некоторое время назад стало известно, что миграционная служба страны отказала экс-губернатору в предоставлении статуса беженца. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что на основании этого Саакашвили может быть выдворен из страны.
  

Темы: Украина, Михаил Саакашвили
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