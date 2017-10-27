Саакашвили подаст в суд жалобу на лишение гражданства

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили настроен обжаловать в судебном порядке лишение его украинского гражданства.

По словам адвоката Саакашвили Маркиняна Галабалы, иск будет подан в суд в ближайшее время. Проект заявления уже готов и в настоящее время отшлифовывается, передает РИА «Новости».

Юрист также уточнил, что иск будет направлен Высший административный суд Украины, рассматривающий претензии к органам госвласти.

Указ о лишении Саакашвили гражданства был подписан президентом Украины Петром Порошенко летом. Некоторое время назад стало известно, что миграционная служба страны отказала экс-губернатору в предоставлении статуса беженца. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что на основании этого Саакашвили может быть выдворен из страны.

