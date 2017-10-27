Итальянский художник нарисовал на поле Ким Чен Ына

На одном из полей в итальянской коммуне Кастаньяро появился портрет лидера КНДР Ким Чен Ына.

Площадь рисунка составляет примерно 20 тысяч квадратный метров. Его автором является художник Дарио Гамбарина, сообщает издание Il Gazzettino.

Над головой северокорейского лидера он изобразил две ракеты, а внизу сделал подпись Danger (опасность). По словам художника, своей работой он выражает призыв как можно скорее урегулировать проблему с КНДР дипломатическим путем.

Летом Гамбарина изобразил на поле портрет российского лидера Владимира Путина, а еще ранее он рисовал кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Хиллари Клинтон.

