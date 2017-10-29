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Саакашвили высказался за досрочные президентские выборы на Украине

19:04 29.10.2017
Михаил Саакашвили. Фото Mstyslav Chernov/ wikipedia.org
Михаил Саакашвили. Фото Mstyslav Chernov/ wikipedia.org
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Экс-глава Одесской области и лидер партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили предложил провести на Украине досрочные выборы главы государства.

Выступая на очередном вече, он заявил, что у властей есть время до 7 ноября, чтобы принять требования протестующих. Если они не будут выполнены, то президент Петр Порошенко должен покинуть свой пост, передает «Интерфакс».

Саакашвили подчеркнул, что участники акции не стремятся к государственному перевороту и должны действовать мирными способами. Он заявил, что 7 ноября к зданию Верховной рады должно прийти как можно большее число людей, чтобы напомнить парламентариям о своих требованиях. Если депутаты проигнорируют их, экс-губернатор предложил митингующим переместиться на площадь Независимости. По его словам, украинские власти слышат народ только оттуда, сообщает РИА «Новости».

Саакашвили также заявил, что обжаловал указ Порошенко о лишении гражданства. При этом он призвал всех желающих поддержать его в суде, когда будет рассматриваться иск.

Акция протеста в Киеве началась 17 октября. Ее участники требуют отмены депутатской неприкосновенности, принятия нового закона о выборах, а также создания антикоррупционного суда.
 

Темы: Украина, Внутриполитическая ситуация на Украине, Общественно-политическая жизнь за рубежом, Михаил Саакашвили, Петр Порошенко
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Комментарии читателей
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29.10.2017, 21:51
Гость: 123

кто такая, та_Джугашвиль, чтобы, В украине чамрить то?
29.10.2017, 20:51
Гость: Гость

Россия и Пете предоставит убежище я думаю.
29.10.2017, 20:13
Гость: Гость

Мирный способ - это договорится с янки, чтобы они припугнули Петю конфискацией всех его бабок, а не устраивать спектакли на Майдане. Вообщем, Миша, если ты не можешь договориться с хозяевами, то только коктейли Молотова - по-другому никак. Никакую власть нельзя заставить уйти мирным путем - это же смешно. Почему первый Майдан победил - припугнули Кучму, второй - Януковича. Теперь же, если янки не припугнут Петю, Майдан не состоится. Но в вашем случае все намного проще. Сейчас Украина просто кишит людьми с боевым опытом, которые вооружены до зубов, поэтому переворот можно делать и без благословения янки. Поэтому, Миша, я никак не пойму - чего ты стесняешься, ты же уже не мальчик. Как говорит мой начальник: "в таком возрасте уже не стыдно"...
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