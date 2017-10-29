Саакашвили высказался за досрочные президентские выборы на Украине

Экс-глава Одесской области и лидер партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили предложил провести на Украине досрочные выборы главы государства.

Выступая на очередном вече, он заявил, что у властей есть время до 7 ноября, чтобы принять требования протестующих. Если они не будут выполнены, то президент Петр Порошенко должен покинуть свой пост, передает «Интерфакс».

Саакашвили подчеркнул, что участники акции не стремятся к государственному перевороту и должны действовать мирными способами. Он заявил, что 7 ноября к зданию Верховной рады должно прийти как можно большее число людей, чтобы напомнить парламентариям о своих требованиях. Если депутаты проигнорируют их, экс-губернатор предложил митингующим переместиться на площадь Независимости. По его словам, украинские власти слышат народ только оттуда, сообщает РИА «Новости».

Саакашвили также заявил, что обжаловал указ Порошенко о лишении гражданства. При этом он призвал всех желающих поддержать его в суде, когда будет рассматриваться иск.

Акция протеста в Киеве началась 17 октября. Ее участники требуют отмены депутатской неприкосновенности, принятия нового закона о выборах, а также создания антикоррупционного суда.

