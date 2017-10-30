Прокуратура завела дело после сообщений о «захвате» части в Одессе‍

Военная прокуратура Южного региона Украины возбудила уголовное дело о нарушениях при несении караульной службы после сообщений о попытке «захвата» военной части в Одессе. Об этом сообщает пресс-служба украинского ведомства.

«Военной прокуратурой Одесского гарнизона в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения об уголовном правонарушении с предварительной правовой квалификацией по части 2 статьи 418 УК Украины «Нарушение уставных правил караульной службы, совершённое в условиях особого периода» и безотлагательно начато проведение досудебного расследования», — говорится в сообщении.

При проведении следственных действий сотрудники ведомства установили факт переноса металлического забора на территории военного городка.

Ранее командование воздушных сил ВСУ сообщило, что в Одессе около 40 человек в балаклавах частично демонтировали ограду воинской части вооруженных сил Украины и вывезли военное имущество при попытке «захвата» военного объекта.

Впоследствии в полиции Одессы опровергли попытку захвата военной части.